V Spišskej Novej Vsi schválili nájom telocvične pre športové kluby

Košice 28. októbra (TASR) - Novú multifunkčnú telocvičňu pri Gymnáziu Javorová v Spišskej Novej Vsi bude môcť využívať aj päť volejbalových, basketbalových a florbalových klubov. Nájom športového zariadenia z dôvodu hodného osobitného zreteľa v pondelok schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK).



Kraj informoval, že cieľom je zabezpečiť športové tréningy a zápasy pre mládež do 23 rokov od pondelka do piatka v čase medzi 14.00 a 22.00 h. Športovú halu využijú Volejbalový klub Spišská Nová Ves, Športový Klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves, Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves, florbalisti zo Športového klubu FbK Kométa Spišská Nová Ves a basketbalisti klubu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves.



Prenajímateľom bude Správa telovýchovných zariadení, príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, ktorá od roku 1996 zabezpečuje kompletnú správu a prevádzku mestských športovísk. Podľa návrhu bude využívať halu do 31. augusta 2025 za ročné nájomné vo výške osem eur za štvorcový meter, okrem toho uhradí aj prevádzkové náklady.



Multifunkčná telocvičňa v meste pribudla tento rok, na ulici Za Hornádom ju KSK vybudoval za takmer 4,3 milióna eur.