V Spišskej Novej Vsi schválili rozpočet aj zvyšovanie daní a poplatkov

Spišská Nová Ves 19. decembra (TASR) - Mesto Spišská Nová Ves bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom na úrovni 46 miliónov eur, čo je o 790.000 eur menej ako v tomto roku. Na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva návrh schválili mestskí poslanci. Samospráva musí počítať s nižším príjmom z podielových daní o približne 350.000 eur, aj z tohto dôvodu mesto pristúpi k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov.



Z predloženého materiálu vyplýva, že medzi najvýznamnejšie investície v budúcom roku patrí rekonštrukcia hotela Šport na nájomné byty za viac ako 740.000 eur. Radnica chce začať proces verejného obstarávania na výstavbu nového Domova seniorov Hulubnica. Rozpočtované náklady podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku sú vo výške 4,6 milióna eur, z toho budú potrebné vlastné zdroje mesta na úrovni 973.000 eur. Na kapitálové výdavky je vyčlenených celkovo 1,88 milióna eur. Okrem spomínaných investičných akcií pôjdu peniaze na kamerový systém, dofinancovanie stratégie pre zmenu klímy, výstavbu detského ihriska, rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva, miestnych komunikácií či chodníkov, projektovú prípravu do vyhlásených výziev a na nákup pozemkov.



V porovnaní s rokom 2023 sa zvýšia ročné sadzby daní z pozemkov, zo stavieb a z bytov. K návrhu zvýšenia sadzieb dochádza podľa mesta z dôvodu nedostatočných finančných zdrojov na vykrytie plánovaných výdavkov na budúci rok.



Z predloženého materiálu vyplýva, že sa sadzba dane z pozemkov zvýši z 0,54 na 0,59 percenta. Pri dani zo stavieb, bytov a nebytových priestorov dôjde k zvýšeniu o 10 percent. Príjem do mestskej kasy sa tak zvýši o 234.000 eur. Daň za užívanie verejného priestranstva, ako aj sadba za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska sa zvýši o 30 percent. Pri dani z ubytovania sa sadzba upraví zo 60 centov na 1,5 eur za osobu a prenocovanie. Ročná daň za predajný automat sa zvýši z 50 na 65 eur.



Spišskonovovešťania si priplatia aj za odvoz komunálneho odpadu. V prípade fyzických osôb to bude po novom viac ako 49 eur za rok, pričom doteraz platili necelých 33 eur. Pre právnické osoby došlo k zvýšeniu o 83 percent. "Zvýšenie sadzby je spôsobené narastajúcimi nákladmi v odpadovom hospodárstve, ako aj faktom, že v polovici roku 2024 bude na základe výsledku verejného obstarávania uzatvorená nová zmluva o nakladaní s odpadmi v meste, kde očakávame ďalší nárast jednotkových cien v tejto oblasti. Zvýšením poplatku na navrhovanú sadzbu dôjde k vyrovnaniu pomeru nákladov spojených s odpadovým hospodárstvom a príjmov z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je požadované na základe zákona o odpadoch," zdôvodnilo mesto s tým, že pri takto upravených sadzbách sa zvýši príjem do mestského rozpočtu o 984.000 eur.