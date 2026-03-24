Utorok 24. marec 2026
V Spišskej Novej Vsi si pripomenuli bombardovanie maďarským letectvom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Spišská Nová Ves 24. marca (TASR) - V centre Spišskej Novej Vsi si v utorok pripomenuli výročie, keď 24. marca 1939 mesto bombardovalo maďarské letectvo. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Bombardovanie bolo súčasťou Malej vojny, počas ktorej nás Maďari, pár dní po vyhlásení slovenského štátu, napadli, s cieľom pripojiť k Maďarsku čo najviac slovenského územia. Hoci nálet smeroval na dôležitú leteckú základňu, zasiahol aj civilné oblasti Spišskej Novej Vsi a vyžiadal si niekoľko ľudských životov.

Spišskú Novú Ves bombardovalo desať maďarských lietadiel Junkers 86, ktoré na letisko a mesto zhodili stovky desať- až 50-kilových bômb. „Bomby a ostreľovanie poškodili a zničili sedem lietadiel. Bolestivejšie však boli ľudské obete v meste, kde zahynulo 12 osôb, vojakov i civilistov,“ uviedla radnica.

Mesto ozrejmilo, že z celej údernej skupiny určenej rozkazom sa nad cieľ namiesto 36 bombardovacích lietadiel a 27 stíhacích lietadiel dostalo len desať bombardovacích a deväť stíhacích. Toto zoskupenie po dosiahnutí cieľa ho bombardovalo z výšky 800 metrov, pričom zhodilo celkovo 900 kusov bômb rozličného kalibru, z toho 640 zápalných s celkovou hmotnosťou 7,2 tony. „Bomby však nezasiahli len leteckú základňu, ale aj blízku tehelňu, kde mal byť sklad civilnej protileteckej obrany a kde vyhasli životy robotníkov,“ dodáva mesto.
.

