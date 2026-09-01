< sekcia Regióny
V Spišskej Novej Vsi slávnostne otvorili nový SeniorPark Breza
Nová budova sa nachádza v areáli domova dôchodcov na sídlisku Tarča. S jej výstavbou začali pred dvoma rokmi v auguste.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 1. septembra (TASR) - V Spišskej Novej Vsi v utorok slávnostne otvorili nový SeniorPark Breza pre tri desiatky klientov. Na jeho výstavbu sa mestu podarilo získať externé zdroje, pričom celková investícia presiahla 4,5 milióna eur. Riaditeľka zariadenia Tatiana Mesarčíková uviedla, že v novom objekte sa nachádza 30 jednoposteľových izieb, jedna izolačná izba a zázemie pre klientov a personál.
„Naše zariadenie poskytuje celoročnú pobytovú službu na neurčitý čas pre klientov so stupňom odkázanosti vyšším ako tri. Každá izba má polohovateľnú posteľ, vlastné sociálne bezbariérové zariadenie a nábytok. Postupne začíname zariadenie napĺňať, prví klienti nastupujú 3. septembra a v septembri tu bude desať klientov. Aktuálne evidujeme 15 až 20 žiadostí o umiestnenie a tie postupne pribúdajú,“ uviedla riaditeľka s tým, že v senior parku bude pracovať 22 zamestnancov. Potvrdila, že pri obsadzovaní jednotlivých pozícií mali problém nájsť najmä praktické sestry, keďže tie odchádzajú prevažne do blízkej nemocnice.
Projekt rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti mesto financovalo zo zdrojov Európskej únie NextGenerationEU, v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a takisto z dotácie z Úradu vlády SR. „Zapojili sme sa do výzvy ministerstva práce, ktorá podporovala výstavbu domovov seniorov s kapacitou 30 klientov. Celková investícia na stavebnú časť bola 4,3 milióna eur a ďalších 300.000 eur šlo na interiér. Veľmi ma teší, že napriek zložitým parametrom výzvy sa nám všetko podarilo splniť tak, aby sme mohli byť úspešní,“ dodal primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.
Nová budova sa nachádza v areáli domova dôchodcov na sídlisku Tarča. S jej výstavbou začali pred dvoma rokmi v auguste.
„Naše zariadenie poskytuje celoročnú pobytovú službu na neurčitý čas pre klientov so stupňom odkázanosti vyšším ako tri. Každá izba má polohovateľnú posteľ, vlastné sociálne bezbariérové zariadenie a nábytok. Postupne začíname zariadenie napĺňať, prví klienti nastupujú 3. septembra a v septembri tu bude desať klientov. Aktuálne evidujeme 15 až 20 žiadostí o umiestnenie a tie postupne pribúdajú,“ uviedla riaditeľka s tým, že v senior parku bude pracovať 22 zamestnancov. Potvrdila, že pri obsadzovaní jednotlivých pozícií mali problém nájsť najmä praktické sestry, keďže tie odchádzajú prevažne do blízkej nemocnice.
Projekt rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti mesto financovalo zo zdrojov Európskej únie NextGenerationEU, v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a takisto z dotácie z Úradu vlády SR. „Zapojili sme sa do výzvy ministerstva práce, ktorá podporovala výstavbu domovov seniorov s kapacitou 30 klientov. Celková investícia na stavebnú časť bola 4,3 milióna eur a ďalších 300.000 eur šlo na interiér. Veľmi ma teší, že napriek zložitým parametrom výzvy sa nám všetko podarilo splniť tak, aby sme mohli byť úspešní,“ dodal primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.
Nová budova sa nachádza v areáli domova dôchodcov na sídlisku Tarča. S jej výstavbou začali pred dvoma rokmi v auguste.