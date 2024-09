V Spišskej Novej Vsi vystavia fotografie v rámci projektu No Borders

Spišská Nová Ves 23. septembra (TASR) - V Spišskej Novej Vsi od pondelka vystavia fotografie v rámci medzinárodného projektu No Borders, na ktorom participuje aj tamojšia Galéria umelcov Spiša (GUS). Výber víťazných fotografií je súčasťou bannerovej výstavy inštalovanej v mestskom parku v blízkosti evanjelického kostola. Riaditeľka galérie Lucia Benická pre TASR uviedla, že v pondelok vystavia celkovo 63 fotografií od rôznych autorov.



"Snahou projektu je zjednotiť ľudí prostredníctvom fotografie, vybudovať spoluprácu medzi inštitúciami a krajinami a poukázať na kultúrne rozdiely ako na našu silnú stránku. Súčasťou projektu bolo okrem súťaže aj množstvo vzdelávacích aktivít," uviedla GUS. Benická dodala, že bannerová výstava nadväzuje na prezentáciu a odkrývanie nových fotografických talentov galérie. Fotografie môžu návštevníci či obyvatelia mesta vidieť do 20. októbra.



Projekt No Borders - Photo Award zastrešuje poľská organizácia Fundacja Centrum Fotografii a je financovaný prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorého poslaním je propagácia myšlienok udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe. Projekt vrcholí 10. ročníkom medzinárodného festivalu fotografie Foto Art Festival v poľskom meste Bielsko-Biala. Hlavnou cenou, ktorú udeľuje medzinárodná porota počas festivalu, je realizácia samostatnej výstavy a vydanie katalógu.



Okrem spomínanej výstavy pripravuje GUS, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, počas jesene aj ďalší program pre školské skupiny a širokú verejnosť, a to v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. "V novom školskom roku je pripravený nový balík edukačných konceptov Umenie pre školy/Škola v galérii a Výchova umením. Pre odbornú verejnosť sa uskutoční kolokvium Manifest slovenskosti, tematicky orientované na život a tvorbu spišského umelca Jozefa Hanulu," dodáva galéria.