V Spišskej Novej Vsi vytvoria na testovanie sedem odberných miest

Spišská Nová Ves 19. januára (TASR) – V rámci skríningového testovania na ochorenie COVID-19 zriadia v meste Spišská Nová Ves počas víkendu (23. – 24. 1.) sedem odberných miest. Informovala o tom samospráva na svojej webovej stránke.



Ako ozrejmila, v sobotu budú odberné miesta fungovať od 8.00 do 19.30 h a v nedeľu od 8.00 do 17.30 h. Počas týchto dvoch dní sa bude testovať v rôznych lokalitách. Pôjde o hasičskú zbrojnica v mestskej časti Novoveská Huta, Základnú školu (ZŠ) na Lipovej ulici, športovú halu Za Hornádom, ZŠ Komenského, ZŠ na Hutníckej ulici, komunitné centrum na ulici Potočnej v mestskej časti Vilčurňa a Multifunkčné energetické a banícke centrum na Nábreží Hornádu.



Mesto pripomína, že občania môžu využívať aj existujúce mobilné odberové miesta (MOM), na ktorých je potrebné sa objednávať na stránke www.korona.gov.sk. Ide o spišskonovoveskú nemocnicu, regionálny úrad verejného zdravotníctva, budovu na Ulici Ing. Kožucha vedľa vchodu na futbalový štadión a mobilné odberové miesto pri nákupnom centre Madaras. Testovanie bez objednávania zase funguje na MOM Územného spolku Slovenského Červeného kríža pri letnom kúpalisku. Je otvorené cez pracovné dni a soboty od 9.00 do 13.00 h a od 14.00 do 18.00 h.