Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. október 2025Meniny má Valentína
< sekcia Regióny

VIDEO: Hrdinský zásah v plameňoch: Zachránili manželov aj psa

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Z dôvodu možného rozšírenia požiaru na susednú nehnuteľnosť evakuovali policajti aj jej obyvateľov a zabezpečili okolie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Spišská Nová Ves 11. októbra (TASR) - V sobotu v noci zasahovali policajti obvodného oddelenia a pohotovostnej motorizovanej jednotky v Spišskej Novej Vsi pri požiari rodinného domu. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach na sociálnej sieti, v dome sa mali nachádzať dvaja obyvatelia.

„Napriek tomu, že zo strechy už začínala padať krytina, policajti neváhali a pomohli manželskému páru dostať sa z horiaceho domu von,“ uviedli z polície. Jeden zo zasahujúcich policajtov sa vrátil späť do objektu, aby zachránil psa. Z dôvodu možného rozšírenia požiaru na susednú nehnuteľnosť evakuovali policajti aj jej obyvateľov a zabezpečili okolie.

Zisťovateľ príčin vzniku požiarov Hasičského a záchranného zboru po uhasení požiaru vylúčil cudzie zavinenie a ako pravdepodobnú príčinu určil elektrický skrat.


.

Neprehliadnite

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?

R. Kaliňák potvrdil, že O. Rózsa je jeho poradcom