V Spišskej Starej Vsi vzniklo nové zariadenie sociálnych služieb
Autor TASR
Spišská Stará Ves 25. novembra (TASR) - V meste Spišská Stará Ves na Zamagurí nedávno slávnostne otvorili nové špecializované zariadenie sociálnych služieb (ZSS). Je určené pre ľudí trpiacich Alzheimerom, Parkinsonom a rôznymi druhmi demencie. Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak informoval, že zariadenie vzniklo rekonštrukciou schátranej budovy bývalej ubytovne vďaka európskym zdrojom z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výška dotácie je podľa zverejnenej zmluvy s rezortom práce vo výške 1,94 milióna eur.
„Ide o súkromné zariadenie, prevádzkované neziskovou organizáciou, ktoré začne poskytovať svoje služby od 1. januára 2026. Samotné prevedenie rekonštrukcie, ako aj interiérové vybavenie sú na veľmi vysokej úrovni a pokiaľ sa ho podarí doplniť vhodným personálom, tak to sú najlepšie predpoklady pre poskytovanie vysokokvalitnej sociálnej starostlivosti,“ priblížil Bieľak.
Prevádzka uvedeného zariadenia si však podľa neho bude vyžadovať aj pravidelný mesačný príspevok z rozpočtu PSK za každého klienta, aby táto služba bola cenovo dostupná. Celková výška oprávnených nákladov na rekonštrukciu ubytovne na špecializované zariadenie je podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na úrovni takmer 2,12 milióna eur.
