< sekcia Regióny
V Spišskom múzeu otvorili výstavu venovanú stredovekým antifonárom
Návštevníci môžu výstavu vidieť do 11. januára 2026.
Autor TASR
Levoča 19. novembra (TASR) - V Slovenskom národnom múzeu - Spišskom múzeu v Levoči tento týždeň sprístupnili výstavu venovanú stredovekým antifonárom. Riaditeľ Slovenského národného archívu v Bratislave Igor Adamec uviedol, že verejnosti v nej prezentujú jedinečné stredoveké hudobné rukopisy, známe ako bratislavské antifonáre. Nesie názov Krása v detaile a jej autorkou je Erika Javošová, vedúca oddelenia starších fondov Slovenského národného archívu.
„Tieto monumentálne liturgické knihy boli používané pri bohoslužbách v bratislavskej kapitule a dnes sú zapísané vo svetovom registri UNESCO Pamäť sveta. Ich umelecká a historická hodnota z nich robí jedny z najvzácnejších pamiatok slovenskej písomnej kultúry,“ upozornil Adamec.
Výstavu nainštalovali v historickej levočskej radnici. Vedúci oddelenia odborných činností Spišského múzea Jozef Kušnír zdôraznil, že expozícia prostredníctvom panelovej prezentácie erudovane predstavuje veľmi hodnotné liturgické diela stredovekej knižnej kultúry. „Veríme, že výstava vzbudí záujem nielen odbornej, ale aj širokej laickej verejnosti,“ dodal. Návštevníci môžu výstavu vidieť do 11. januára 2026.
„Tieto monumentálne liturgické knihy boli používané pri bohoslužbách v bratislavskej kapitule a dnes sú zapísané vo svetovom registri UNESCO Pamäť sveta. Ich umelecká a historická hodnota z nich robí jedny z najvzácnejších pamiatok slovenskej písomnej kultúry,“ upozornil Adamec.
Výstavu nainštalovali v historickej levočskej radnici. Vedúci oddelenia odborných činností Spišského múzea Jozef Kušnír zdôraznil, že expozícia prostredníctvom panelovej prezentácie erudovane predstavuje veľmi hodnotné liturgické diela stredovekej knižnej kultúry. „Veríme, že výstava vzbudí záujem nielen odbornej, ale aj širokej laickej verejnosti,“ dodal. Návštevníci môžu výstavu vidieť do 11. januára 2026.