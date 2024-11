V Spišskom Podhradí chcú na mieste tragédie vybudovať zastávku

Spišské Podhradie 20. novembra (TASR) - Miesto tragédie pri Spišskej Kapitule, kde začiatkom apríla prišli o život tri mladé dievčatá, chce mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) upraviť na autobusovú zastávku. Vzniknúť tam má tiež pietne miesto. Informoval o tom primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta s tým, že cieľom je miesto zabezpečiť, aby tam už k podobnej tragédii nedošlo, a zároveň si uctiť pamiatku obetí.



"Tá tragédia sa stala, keď ľudia vystupovali z autobusu. Chceme tam spolu s PSK vybudovať plnohodnotnú autobusovú zastávku, s nástupným ostrovčekom, chodníkom a priechodom pre chodcov do Spišskej Kapituly. Upraviť chceme aj veľké parkovisko so štyrmi terasami v Spišskej Kapitule, aby sa tam autobusy nemuseli otáčať. Zámer je taký, že urobíme výjazd, takže autobusy vojdú z jednej strany parkoviska a vyjdú z druhej, nebudú sa križovať ani otáčať a môžu plynule pokračovať v jazde. Zároveň, keď ľudia vystúpia z autobusu, prejdú chodníkom priamo do biskupskej záhrady," vysvetlil Kapusta. Mesto očakáva, že na Spišskú Kapitulu bude chodiť čoraz viac turistov i veriacich a ich bezpečnosť je prvoradá.



V prípade autobusovej zastávky kraj podľa primátora financuje projektovú dokumentáciu a mesto pripraví stavebné povolenie. Samotnú realizáciu by mal podľa Kapustu zafinancovať PSK zo svojich zdrojov, pričom náklady budú odhadom okolo 100.000 eur. "Čo sa týka parkoviska, to by sme chceli financovať cez Interreg alebo prostredníctvom dotácie pre najmenej rozvinuté okresy. Odhadujem, že by to malo stáť ďalších 100.000 eur," dodal primátor. Verí, že sa projekt podarí zrealizovať v budúcom roku.



Myšlienka upraviť pietne miesto prišla od spišského biskupa Františka Trstenského a arcibiskupa vladyka Jonáša Maxima, keďže dve z obetí boli gréckokatolíckeho vyznania. Jeho podobu bude mať podľa Kapustu na starosti Spišské biskupstvo. Jeho hovorca Jakub Konkoľ pre TASR potvrdil, že na mieste nehody by malo vzniknúť jednoduché pietne miesto ako pripomienka a pamiatka na obete tragickej dopravnej nehody. "Na jeho vytvorenie boli oslovení viacerí umelci, ktorí majú vypracovať svoje návrhy. Z nich bude potom vybraný a zrealizovaný ten, ktorý bude najvhodnejší," dodal Konkoľ. Dátum realizácie zámeru nateraz nevie biskupstvo presne určiť, pretože vznik každého umeleckého diela si vyžaduje svoj čas. "Máme však nádej, že by to mohlo byť do jedného roka," uzavrel hovorca.



Tragická nehoda sa stala 6. apríla ráno, keď sa náhle pohol autobus, z ktorého vystupovali veriaci, a prišiel do kontaktu s desiatimi z nich. Dve dievčatá zahynuli na mieste, jedna podľahla zraneniam v spišskonovoveskej nemocnici. Pri nehode sa zranilo ďalších sedem ľudí. Účastníci nehody smerovali na diecézne stretnutie mládeže v Spišskej Kapitule.