V Spišskom Podhradí chystajú na letnú sezónu viaceré podujatia

Spišské Podhradie 19. mája (TASR) - Spišské Podhradie sa pripravuje na otvorenie letnej sezóny. Počas nej chystá viaceré kultúrne podujatia - napríklad festival Dni Spišského Jeruzalema, Spišské folklórne slávnosti a pre milovníkov športu Mesto pod sieťou UNESCO a mnoho ďalších. TASR o tom informoval primátor mesta Michal Kapusta s tým, že Spišské Podhradie bude dokonca jedným z dejísk cyklistických pretekov Okolo Slovenska, na ktorých sa zúčastní aj Peter Sagan.



Trojdňový kultúrno-duchovný festival Dni Spišského Jeruzalema sa podľa primátora tento rok uskutoční v menšom rozsahu v dňoch 28. až 30. mája. Súbežne s festivalom začne svoju sezónu tradičný vláčik Hanička – motorový vozeň 810, ktorý bude každý víkend premávať na trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy.



„V termíne od 29. mája do 5. septembra bude vláčik prevážať záujemcov počas sobôt a nedieľ, a to v rámci naplánovaných štyroch jázd denne,“ uviedol Kapusta.



Ako ďalej priblížil, Spišské folklórne slávnosti by sa mali aj tohto roku uskutočniť v priestoroch Spišského salaša, avšak namiesto zvyčajných dvoch dní, to bude len jeden deň, a to sobota 26. júna. Nadšenci vážnej hudby si prídu na svoje počas koncertu muzikantov Art Pilgrims Duo (Pútnici umenia), ktorý je naplánovaný na začiatok augusta. Záver leta je zase spojený s Podhradskými trhmi.



Milovníci športu sa môžu tešiť na podujatie Mesto pod sieťou UNESCO, ktoré by sa malo uskutočniť 24. júla. Súťažiaci si budú môcť zmerať svoje sily vo volejbale a nohejbale. Radnica chystá aj športové podujatie 20 mierových kilometrov okolo Spišského hradu. Ako podotkol Kapusta, tento beh sa pravidelne uskutočňuje vždy začiatkom septembra.



Cyklistické preteky Okolo Slovenska budú pre mesto významnou udalosťou. Štart jednej z etáp sa uskutoční práve v Spišskom Podhradí, a to konkrétne 16. septembra. Mesto podľa slov primátora očakáva veľký záujem zo strany divákov, a to nielen pre preteky samotné, ale aj vďaka potvrdenej účasti cyklistu Petra Sagana.



Športové podujatia vystrieda medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis. Ten sa pravidelne odohráva vo vybraných východoslovenských mestách a naplánovaný je na prvý októbrový týždeň. Práve Spišská Kapitula bude jedným z hostiteľov popredných umelcov. Spišské Podhradie privíta v tomto roku aj trio Mojše Band, ktoré bude vystupovať v židovskej synagóge, a to raz týždenne od júna do septembra. Primátor dodal, že mesto je pripravené prispôsobiť sa aktuálnej pandemickej situácii a programy jednotlivých podujatí upraviť, prípadne presunúť alebo úplne zrušiť.