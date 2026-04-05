V Spišskom Podhradí požehnajú pamätník trom dievčatám, ktoré zahynuli
Autor TASR
Spišské Podhradie 5. apríla (TASR) - V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sa v utorok (7. 4.) o 17.00 h uskutoční svätá omša za tri dievčatá - Luciu, Sofiu a Katarínu, ktoré zahynuli pred dvoma rokmi na následky nehody pri Spišskej Kapitule. Po svätej omši sa uskutoční požehnanie pamätníka. Spišský biskup František Trstenský o tom informuje na sociálnej sieti.
„Príďme sa spojiť v modlitbe a v tichej blízkosti - s vierou, že láska je silnejšia než smrť a že vzkriesený Pán nám daruje nádej, ktorá nezhasína,“ uvádza Trstenský.
Pamätník bude podľa jeho slov tichým svedkom spomienky, ale predovšetkým nádeje a lásky. Zároveň ďakuje každému za modlitby, blízkosť i konkrétnu finančnú pomoc. „Aj vďaka vám môže vzniknúť miesto, kde sa budeme môcť zastaviť, stíšiť a pamätať,“ dopĺňa Trstenský. Na samotný pamätník môže prispieť i verejnosť.
Tragická nehoda sa stala 6. apríla 2024 ráno, keď sa náhle pohol autobus, z ktorého vystupovali veriaci, a prišiel do kontaktu s desiatimi z nich. Dve dievčatá zahynuli na mieste, ďalšia podľahla zraneniam v spišskonovoveskej nemocnici. Pri nehode sa zranilo ďalších sedem ľudí. Účastníci nehody smerovali na diecézne stretnutie mládeže v Spišskej Kapitule.
