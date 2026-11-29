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V Spišskom Podhradí pripravili výstavu Príbehy ukryté v horách
Verejnosti je sprístupnený výber 30 výtvarných diel prevažne z 20. storočia, pričom najstaršie z nich pochádza už z roku 1890.
Autor TASR
Spišské Podhradie 29. novembra (TASR) - Mestské kultúrne stredisko v Spišskom Podhradí tento týždeň sprístupnilo pre návštevníkov novú výstavu pod názvom Príbehy ukryté v horách. Kurátorka výstavy Dáša Uharčeková Pavúková informovala, že expozíciu tvoria výtvarné diela s tatranskou tematikou.
„Výstava vznikla v spolupráci s Tatranskou galériou v Poprade a návštevníkom ponúka umelecký pohľad na jedinečný svet Tatier. Prostredníctvom výtvarných diel sa pred nami otvára krajina hôr v jej rozmanitých podobách - ako priestor majestátnych štítov, tichých dolín a prírodných zákutí, ale aj ako zdroj inšpirácie, emócií a osobných príbehov,“ priblížila Uharčeková Pavúková.
Verejnosti je sprístupnený výber 30 výtvarných diel prevažne z 20. storočia, pričom najstaršie z nich pochádza už z roku 1890. Vystavené diela približujú tatranskú krajinu očami viacerých výtvarných autorov, pričom každý z nich prináša vlastné videnie horského prostredia a jeho atmosféry.
Názov výstavy Príbehy ukryté v horách odkazuje na množstvo príbehov, ktoré sa ukrývajú v horskej krajine a ktoré dokáže výtvarné umenie zachytiť, sprostredkovať a uchovať. „Tatry tu nie sú iba geografickým miestom, ale aj symbolom krásy, pokoja, sily prírody a hlbokého vzťahu človeka k domovu a krajine. Každý z vystavených obrazov ukrýva v sebe príbeh, ktorý odhalí každý pozorný vnímateľ. Tatry nie sú len studenou skalou, ale Tatry sú línie, farby, svetlo zachytené jedinečným videním a spôsobom vlastným každému autorovi. A to predstavuje táto výstava svojou pestrosťou a rôznorodosťou“ objasnila kurátorka.
Súčasťou výstavy bude aj publikácia Umenie Tatier štyroch krajín, ktorú Tatranská galéria predstavila ako svoju ďalšiu knižnú publikáciu v júni tohto roka.
„Výstava vznikla v spolupráci s Tatranskou galériou v Poprade a návštevníkom ponúka umelecký pohľad na jedinečný svet Tatier. Prostredníctvom výtvarných diel sa pred nami otvára krajina hôr v jej rozmanitých podobách - ako priestor majestátnych štítov, tichých dolín a prírodných zákutí, ale aj ako zdroj inšpirácie, emócií a osobných príbehov,“ priblížila Uharčeková Pavúková.
Verejnosti je sprístupnený výber 30 výtvarných diel prevažne z 20. storočia, pričom najstaršie z nich pochádza už z roku 1890. Vystavené diela približujú tatranskú krajinu očami viacerých výtvarných autorov, pričom každý z nich prináša vlastné videnie horského prostredia a jeho atmosféry.
Názov výstavy Príbehy ukryté v horách odkazuje na množstvo príbehov, ktoré sa ukrývajú v horskej krajine a ktoré dokáže výtvarné umenie zachytiť, sprostredkovať a uchovať. „Tatry tu nie sú iba geografickým miestom, ale aj symbolom krásy, pokoja, sily prírody a hlbokého vzťahu človeka k domovu a krajine. Každý z vystavených obrazov ukrýva v sebe príbeh, ktorý odhalí každý pozorný vnímateľ. Tatry nie sú len studenou skalou, ale Tatry sú línie, farby, svetlo zachytené jedinečným videním a spôsobom vlastným každému autorovi. A to predstavuje táto výstava svojou pestrosťou a rôznorodosťou“ objasnila kurátorka.
Súčasťou výstavy bude aj publikácia Umenie Tatier štyroch krajín, ktorú Tatranská galéria predstavila ako svoju ďalšiu knižnú publikáciu v júni tohto roka.