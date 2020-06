Tretia vlna v Spišskom Podhradí: Štyria ľudia sú pozitívni

Spišské Podhradie 17. júna (TASR) – V Spišskom Podhradí v lokalite Rybníček sú štyria ľudia pozitívni na ochorenie COVID-19, ktorí sa v júni vrátili z Anglicka. V súvislosti s tým zasadal v stredu krízový štáb mesta a prízemný dom, v ktorom žije nakazená rodina sa už nachádza v karanténe, pre TASR to potvrdil primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta.



„Od 6. do 9. júna sa vrátilo 19 ľudí z Anglicka, no prihlasujú sa nám ďalší, ktorí tu sú už týždeň, ale my sme o nich nevedeli. Zatiaľ nám prišli výsledky testovania jednej rodiny, kde sú štyria pozitívni - matka a tri dcéry, otec je zatiaľ negatívny, ale už sa nachádza v karanténe s nimi. Dnes by mali prísť výsledky druhej rodiny a tie zvyšné sa budú testovať vo štvrtok (18. 6.),“ priblížil primátor.



Zdôrazňuje, že ide o tretiu vlnu nákazy ochorenia COVID-19 v meste Spišské Podhradie. Prvá vlna bola, keď sa ľudia vrátili z rakúskych Álp. Vtedy boli tri pozitívne prípady. Druhá vlna bola po návrate ľudí z Anglicka, zaznamenali sa ďalšie tri pozitívne prípady.



Kapusta chystá ďalšie opatrenia v súvislosti s rozšírením nákazy. „Zatvorili sme škôlku, kde chodili deti z tejto časti mesta a zajtra máme sedenie s riaditeľmi škôl o tom, čo ďalej. Je vysoko pravdepodobné, že neotvoríme na obidvoch základných školách druhý stupeň od pondelka tak, ako bolo plánované. Otázkou ostáva prvý stupeň a druhá škôlka,“ dodáva primátor.