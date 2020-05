V Spišskom Podhradí zrušili karanténu, v ktorej bolo pôvodne 40 ľudí

Spišské Podhradie 12. mája (TASR) - V Spišskom Podhradí zrušili v piatok (8. 5.) karanténu rómskej komunity, v ktorej bolo pôvodne 40 ľudí. Rozhodol o tom krízový štáb mesta na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva a opakovaných negatívnych výsledkov testov na ochorenie COVID-19. Informoval o tom primátor mesta Spišské Podhradie Michal Kapusta.



V karanténe boli tri rodinné domy v lokalite Rybníček a jeden dom v meste. Ľudia boli v izolácii od 7. apríla do 8. mája, ale niektorí sa púšťali z karantény už skôr, a to na základe negatívnych výsledkov testov na nový koronavírus. „Rodiny priniesli ochorenie z Anglicka, odkiaľ sa vrátili domov. Pri testovaní, ktoré sa realizovalo 14. apríla, vyšli tri pozitívne vzorky zo všetkých 40 ľudí. Celkovo sa testovalo v piatich termínoch, 14., 17. a 30. apríla, 6. a 7. mája,“ spresnil Kapusta.



Ďalej dodáva, že v izolácii ostal ešte mladý par, ktorý pracoval v rakúskych Alpách. Obaja boli pozitívni na ochorenie COVID-19, preto ostali v karanténe v Rakúsku. Potom sa presunuli do štátnej karantény na Slovensko, a teraz sú v domácej izolácii v mestskej časti Katúň.