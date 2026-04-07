V Spišskom Štvrtku začali s výstavbou kruhovej križovatky
Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy.
Autor TASR
Spišský Štvrtok 7. apríla (TASR) - Od utorka sa začína plánovaná výstavba kruhovej križovatky a priľahlých komunikácií v obci Spišský Štvrtok v okrese Levoča. Obec o tom informovala na webovej stránke s tým, že cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy. V tejto súvislosti sa treba pripraviť na viaceré obmedzenia, pričom práce budú realizované v troch etapách.
Ide o výstavbu okružnej križovatky ciest II/536 a III/3227. Investorom je Prešovský samosprávny kraj a predpokladaná doba realizácie je deväť mesiacov. „Najväčšie obmedzenia nás čakajú v prvej etape, čo je výstavba samotného kruhového objazdu. Križovatka bude prioritne prejazdná v jednom smere, zatiaľ čo v druhom smere bude doprava vedená po obchádzkovej trase cez ulicu Obrancov mieru. V nevyhnutných prípadoch dôjde k úplnej uzávere v oboch smeroch,“ uviedla obec. V druhej a tretej etape pôjde o rekonštrukciu dvoch ciest - takmer 700-metrového úseku smerom na Hrabušice po most na ulici Obrancov mieru a cesty do Spišskej Novej Vsi po ulicu Sadovú. V tomto prípade budú práce realizované za plnej premávky a doprava bude usmerňovaná svetelnou signalizáciou.
„Vzhľadom na stavebné práce v centre obce a zvýšený pohyb ťažkej techniky, prosíme rodičov a deti o maximálnu obozretnosť,“ upozorňuje samospráva a vyzýva obyvateľov, aby uprednostnili peší presun, zvýšili dohľad nad deťmi a radšej rátali s časovou rezervou. V súvislosti so stavebnými prácami a obchádzkovou trasou môže dôjsť aj k dočasným úpravám v cestovných poriadkoch a umiestnení autobusových zastávok prímestskej dopravy. O presných zmenách, ktoré určí dopravca, bude obec informovať prostredníctvom webovej stránky.
Na realizáciu projektu získala krajská samospráva dotáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Zo zverejnenej zmluvy o poskytnutí grantu vyplýva, že výška oprávnených výdavkov projektu je takmer 1,24 milióna eur. Okrem výstavby samotnej križovatky a rekonštrukcie dotknutých ciest sa ráta aj s odvodnením vozovky, nesvietením priechodov pre chodcov a novým dopravným značením. Jestvujúca križovatka sa nachádza na vstupe do Spišského Štvrtka od cesty I/18 zo smeru Prešov a Poprad a jej parametre nie sú na súčasný stav dopravy v regióne vyhovujúce.
