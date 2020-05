V spišskonovoveskej DSS sa COVID-19 u klientov nepotvrdil

Spišská Nová Ves 18. mája (TASR) – Ochorenie COVID-19 sa u klientov v spišskonovoveskom domove dôchodcov nepotvrdilo. TASR o tom informovala pracovníčka pre styk s médiami Edita Gondová s tým, že radnica zriadila aj telefonickú linku a e-mailovú adresu na nahlasovanie voľných miest v zariadeniach sociálnych služieb.



V súvislosti so šíriacou sa nákazou nového koronavírusu sa v rámci Slovenskej republiky začalo s celoplošným testovaním zamestnancov a klientov v zariadeniach sociálnych služieb. „Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi dostal od Úradu Košického samosprávneho kraja 300 rýchlotestov pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb a svojich zamestnancov. Samotné testovanie sa realizovalo 11. až 13. mája a zabezpečené bolo zdravotníckym personálom tohto zariadenia. Výsledok testovania u všetkých 172 klientov bol negatívny,“ uviedla Gondová.



Objasňuje, že hromadné testovanie všetkých 98 zamestnancov na ochorenie COVID-19 sa v domove dôchodcov uskutočnilo už 23. apríla. U každého zamestnanca bol výsledok testu negatívny. „Zamestnanci budú druhýkrát testovaní po uplynutí 21-dňovej lehoty od posledného testovania, to znamená v priebehu tohto týždňa. Domov dôchodcov testuje aj zamestnancov, ktorí sa vracajú do práce po skončení PN, resp. OČR,“ vysvetľuje riaditeľ domova dôchodcov Štefan Šiška.



Podľa Gondovej testovaniu na ochorenie COVID-19 sa 12. mája podrobilo aj 30 zamestnancov mesta Spišská Nová Ves, ktorých povolania by mohli byť najviac ovplyvnené novým koronavírusom a sú vystavení riziku nákazy. Zabezpečené bolo zdravotníckym personálom tunajšieho domova dôchodcov. „Testovaniu sa podrobilo 22 príslušníkov mestskej polície, ktorí vykonávajú hliadkovaciu činnosť a 8 zamestnancov kancelárie prvého kontaktu a pokladnice,“ vymenoval Peter Klein z referátu krízového riadenia mestského úradu. Dodáva, že všetky testy boli negatívne, u žiadneho z testovaných zamestnancov sa tak nákaza nepotvrdila.



Spišská Nová Ves zriadila aj telefonickú linku 053/41 52 114 a e-mailovú adresu julia.jancurova@mestosnv.sk, na ktoré môžu poskytovatelia sociálnych služieb nahlasovať voľné miesto vo svojom zariadení. „Na toto miesto bude môcť byť umiestnený klient po ukončení karantény, alebo môže byť použité ako preventívne karanténne miesto,“ dopĺňa Gondová.