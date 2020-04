V spišskonovoveskom domove dôchodcov sa COVID-19 nepotvrdil

Spišská Nová Ves 28. apríla (TASR) - Výsledky testovania na ochorenie COVID-19 všetkých 98 zamestnancov v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi sú podľa predbežných informácií negatívne. Pre TASR to uviedol riaditeľ tunajšieho domova dôchodcov Štefan Šiška s tým, že výsledky testovania dostali zamestnanci na svoj súkromný mobilný telefón.



Vo štvrtok (23. 4.) sa uskutočnilo hromadné testovanie na ochorenie COVID-19 všetkých zamestnancov v domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, ktorí v súčasnosti pracujú. Testovanie bolo bezplatné, zabezpečené sponzorsky. Riaditeľ hovorí, že v zmysle prijatých vládnych opatrení by sa v najbližších dňoch malo uskutočniť testovanie všetkých prijímateľov sociálnych služieb aj v tomto zariadení.



Podľa Šišku v domove dôchodcov už na začiatku mimoriadnej situácie prijali prísne preventívne bezpečnostné opatrenia. Klienti nesmú opúšťať zariadenie a rovnako sú tam zakázané aj návštevy. Riaditeľ domova dôchodcov spoločne so zamestnancami vytvárajú podmienky na prijateľné zvládnutie situácie. Šiška dodáva, že napriek prijatým opatreniam, ktoré sú prísne a obmedzujúce, od uplynulého víkendu skúšobne umožnili klientom návštevy “na bráne“, to znamená osobný kontakt s najbližšími príbuznými za dodržania bezpečnej vzdialenosti. „Pri vstupe do areálu sú pre prijímateľov sociálnych služieb osadené lavičky s vyznačením 2-metrového odstupu od svojich blízkych. Verím, že náš dobrý úmysel budeme spoločne rešpektovať a za primeraný čas už budeme komunikovať všetci štandardne,“ uzavrel riaditeľ.