V Spišských Tomášovciach otvorili novú inkluzívnu materskú školu

Spišské Tomášovce 31. augusta (TASR) - V Spišských Tomášovciach v okrese Spišská Nová Ves otvorili vo štvrtok novú inkluzívnu materskú školu. Zapísaných je do nej 70 detí, z toho 33 z marginalizovanej rómskej komunity. TASR o tom informovala Michaela Kotradyová z Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.



Na otvorení sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero, ktorý upozornil, že o tom, ako sa bude deťom v škôlke dariť a ako sa neskôr budú môcť v živote uplatniť, najviac rozhodujú prvé tri roky života. "Práve vtedy dochádza k najrýchlejšiemu vývoju mozgu. Intervencia v tomto období je teda kľúčová. Som veľmi rád, že sa toto dielo podarilo a som vďačný, že dodržiava princípy destigmatizácie, desegregácie, degetoizácie," vyhlásil.



V obci žije približne 830 Rómov z celkového počtu 2205 obyvateľov. Obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity žijú úzko spojení s majoritným obyvateľstvom. Podľa starostky obce Zuzany Nebusovej mali doteraz škôlku v dvoch budovách. "Jedna materská škola bola v byte, ktorý bol prerobený. Ďalšia škôlka bola v cirkevnom objekte. Neboli to vyhovujúce priestory z dôvodu, že je to kameninová budova a deti boli choré," priblížila.



Nová budova je, ako podotkla, postavená z kvalitných materiálov. Je priestranná a presvetlená. "Prvýkrát v histórii sa podarilo, že sme dali dokopy škôlku rómsku a nerómsku," povedala starostka.



Výstavba školy bola financovaná z prostriedkov ministerstva vnútra v rámci výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacít predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Náklady predstavovali sumu viac ako 1,09 milióna eur, z nich obec získala dotáciu vo výške 648.467 eur.