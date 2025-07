Na východe auto zrazilo MATKU S DIEŤAŤOM: Žena zomrela

Spišské Vlachy 5. júla (TASR) - V meste Spišské Vlachy došlo v sobotu popoludní k tragickej dopravnej nehode. Vodička osobného auta smerovala od Krompách na Spišskú Novú Ves, keď jej do jazdnej dráhy pravdepodobne z ľavej strany vošla žena so štvorročnou dcérou, ktoré sa snažili prejsť cez cestu. Ako uvádza košická krajská polícia na sociálnej sieti, vozidlo ich zachytilo prednou časťou.



„Dieťa bolo s vážnymi zraneniami letecky transportované do nemocnice. Žena, žiaľ, svojim zraneniam na mieste podľahla,“ uviedla polícia.



Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „Cesta je uzavretá - rátajte so zdržaním a rešpektujte pokyny policajtov na mieste,“ doplnila polícia.