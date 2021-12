V Sp.Novej Vsi vyzbierali tonu potravín a hygienických potrieb

Spišská Nová Ves 10. decembra (TASR) – Obyvatelia Spišskej Novej Vsi vyzbierali v rámci zbierky „Štedrý advent“ tonu trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Vedúca oddelenia sociálnych vecí na tamojšom mestskom úrade (MsÚ) Júlia Jančurová uviedla, že do zbierky sa okrem iných zapojili aj pracovné kolektívy z radnice, okresného úradu či domova dôchodcov. „Všetko, čo sa podarilo vyzbierať, pomôže rodinám v núdzi preklenúť náročné obdobie, ktoré prežívame, a zabezpečí krajšie prežitie vianočných sviatkov,“ poznamenala.



Mesto výťažok zbierky venovalo a doručí ho v predvianočnom období stovke rodín, ktoré sú na tom finančne najhoršie. Pri distribúcií balíčkov pomohli i organizácie z mimovládneho sektora pôsobiace v meste. „Jednou z obdarovaných je napríklad mamička, ktorá sa sama stará o tri deti a pracuje v sektore, kde je prevádzka z dôvodu protipandemických opatrení zatvorená. Balíček dostane tiež otec, ktorý ostal sám a stará sa o dve deti, z ktorých jedno je zdravotne postihnuté,“ doplnila Jančurová.



V piatok dopoludnia odovzdali balíčky prvým piatim Spišskonovovešťanom. Mesto chce podľa primátora Pavla Bečarika touto formou vyjadriť spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí nemajú toľko šťastia a nemôžu zabezpečiť všetko potrebné v predvianočnom čase. „Verím, že sa ťažké obdobie pandémie čoskoro skončí a my sa budeme môcť stretávať v lepších časoch,“ zdôraznil.



Do zbierky prispeli stovky rodín cez svoje deti, oddelenie školstva MsÚ oslovilo všetky školy v meste. Napokon sa do akcie zapojilo 11 materských, štyri základné a šesť stredných škôl. Vyzbieralo sa množstvo potravín, hygienických potrieb či hračiek. „Sme vďační všetkým zainteresovaným za ich iniciatívu a pomoc. Každá forma sa cení a keď sa spoja ľudia s dobrým srdcom, tak dokážu veľa,“ zhodnotila vedúca oddelenia školstva Dana Mrnková.



S nápadom Štedrého adventu prišli mestskí poslanci. Tomáš Cehlár, ktorý je jedným z nich a zároveň pôsobí v občianskom združení Život v meste, skonštatoval, že aj vďaka tejto aktivite dokáže mesto cez rôzne organizácie pomôcť desiatkam rodín s deťmi a núdznym.