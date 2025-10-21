< sekcia Regióny
V Spojenej škole S. Mikovíniho realizuje kraj vodozádržné opatrenia
Autor TASR
Banská Štiavnica 21. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) realizuje projekt vodozádržných opatrení v areáli Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Projekt v hodnote takmer 1,06 milióna eur prispeje podľa odbornej referentky pre komunikáciu BBSK Vanesy Čiernej k vhodnému nakladaniu s dažďovými vodami, no bude mať aj vzdelávací charakter.
Ako uviedla, vodozádržné opatrenia sa týkajú hlavnej budovy školy, budovy chemických laboratórií a priľahlého areálu botanickej záhrady. Realizované budú kombináciou zelenej infraštruktúry a technických opatrení. Projekt tak podľa jej slov prispeje k zadržaniu vody v krajine.
Čierna priblížila, že dažďové vody zo striech a z odvodňovacích žľabov budú kanalizačným potrubím odvedené a zachytávané do dvoch retenčných nádrží. Voda z nich bude použitá na vytvorenie dvoch sústav dažďových jazierok s rastlinným vlhkomilným biotopom, so zabezpečeným prísunom vody a s odvodom prebytkovej vody do vsaku.
„Botanická záhrada je často navštevovanou zelenou oázou v centre Banskej Štiavnice, projekt bude mať aj vzdelávací charakter, keďže prispeje k zvýšeniu povedomia obyvateľov a návštevníkov,“ poznamenala Čierna.
Projekt je podľa jej slov financovaný z prostriedkov Európskej únie a Programu Slovensko. Pôvodne mal byť ukončený už v decembri tohto roka, no vzhľadom na predĺženie realizácie verejného obstarávania prebral zhotoviteľ stavenisko až v októbri. Zmluvné trvanie realizácie je podľa Čiernej plánované na desať mesiacov. Vyučovací proces na škole by realizácia projektu narušiť nemala.
