V spojenej škole v Dudinciach nie sú žiadne triedy v karanténe

Dudince 5. novembra (TASR) – V Spojenej škole v Dudinciach v Krupinskom okrese sú triedy otvorené a žiadna z nich nie je v karanténe. Pre TASR to v piatok uviedol primátor Dudiniec Dušan Strieborný. Súčasťou školy sú okrem základnej i základná umelecká a materská škola.



Podľa primátora mestský úrad funguje v štandardnom režime, žiadny zamestnanec nie je pozitívny na ochorenie COVID-19. „Z kultúrnych podujatí plánujeme do konca tohto roka robiť iba mikulášsky program, ktorý by mal byť 3. decembra v exteriéri,“ spomenul s tým, že podujatie plánujú uskutočniť na javisku, ktoré je súčasťou revitalizovaného kúpeľného parku. „Jeho organizáciu však zvážime podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a prijatých opatrení,“ podotkol.



Pripomenul tiež, že pre šírenie nového koronavírusu z plánovaných podujatí nebudú v meste organizovať Dudinskú zabíjačku a ani mestský ples v januárovom termíne. „Taktiež sú zrušené všetky poznávacie výlety do regiónu, ktoré organizuje Turistické informačné centrum v Dudinciach pre klientov a návštevníkov nášho kúpeľného mesta,“ dodal.



Od pondelka 8. novembra bude okres Krupina v treťom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá čiernej farbe. Vláda SR na svojom stredajšom (3. 11.) rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.