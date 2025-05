V spojenej škole v Poltári vybudujú vzdelávacie prostredie pre sklárov

Poltár 20. mája (TASR) - V spojenej škole v Poltári vybudujú moderné vzdelávacie prostredie pre oblasť sklárstva. Projekt za 2,1 milióna eur podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v rámci eurofondového Programu Slovensko 2021 až 2027.



Rekonštrukcia školy a modernizácia vybavenia zvýši kvalitu odborného vzdelávania a zabezpečí prístup pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Predpoklad je, že s rekonštrukciou začnú počas augusta tohto roka. „Bude presný harmonogram postupu stavebných prác, aby sa minimalizovalo obmedzenie výučby,“ objasnilo MIRRI pre TASR.



Cieľom projektu je obnoviť vyučovanie a odbornú prax v učebných odboroch sklárskeho zamerania. Sú to operátor sklárskej výroby - brusič skla, maliar skla, obsluha sklárskych automatov, ktoré sú v útlme od roku 2009. Rezort vysvetlil, že odborné vzdelávanie bude okrem sklárskych firiem aj v priestoroch budovy školy v Poltári, ktorú tak pre potreby výučby treba obnoviť. Projekt má ambíciu vytvoriť vhodné priestorové podmienky pre odborné vzdelávanie v oblasti ručnej výroby skla prostredníctvom zriadenia učební, dielní a laboratória. „Aktivity sa budú orientovať na spoluprácu s podnikmi a ich zamestnancami, ako aj na rôzne propagačné a náborové iniciatívy,“ doplnilo MIRRI.



Sklárska výroba, ako bývalý kľúčový segment priemyslu v regióne, zaznamenáva podľa ministerstva dlhodobý útlm a vysoký podiel nezamestnanosti. Pripomína, že existujúce podniky v oblasti výroby skla v súčasnosti nemajú dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov a nedokážu obsadiť odborné funkcie svojím personálom. Postupne tak bude teba nahrádzať a pripravovať aj nových pedagógov v odbore sklárstvo. Škola v Poltári má priestor, nemá však technologické vybavenie, kde by mohla byť odborná príprava žiakov a pokračovanie v sklárskej tradícii.



MIRRI podpísalo zmluvy aj na ďalších 19 projektov celkovo za takmer 19 miliónov eur, ktoré pomôžu vyrovnávať regionálne rozdiely. V Banskobystrickom kraji sú to aj modernizácia základných škôl vo Svätom Antone a Valaskej, rekonštrukcia amfiteátra v Heľpe i obnova modernej vidieckej školy v Hrachove.