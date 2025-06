V spore o Sninské rybníky súd rozhodol v prospech urbáru

Snina 4. júna (TASR) - V spore medzi Lesopoľnohospodárskou urbárskou spoločnosťou (LPUS), zastupujúcou vyše 1200 urbárnikov, a mestom Snina vydal Okresný súd v Prešove rozsudok. Podľa vyjadrenia LPUS rozhodol súd v ich prospech a zaviazal mesto Snina vypratať nehnuteľnosti týkajúce sa rekreačnej oblasti Sninské rybníky. Ako pre TASR uviedla samospráva, po doručení rozsudku zvážia ďalší postup.



„Ide o prvostupňové rozhodnutie, pričom bližšie zdôvodnenie bude uvedené v písomnom vyhotovení rozsudku, ktoré očakávame približne do 30 dní. Tento krok jasne potvrdzuje, že mesto Snina nemalo platný právny titul na užívanie rybníkov a je to dôležitý míľnik pre spravodlivosť a budúcu revitalizáciu areálu,“ uviedol právny zástupca LPUS Pavol Vargaeštok.



LPUS dodal, že spor o rekreačnú oblasť Sninské rybníky sa ťahá od roku 2010, keď mesto Snina uzavrelo nájomnú zmluvu s urbárom bez splnenia zákonných podmienok. V roku 2018 Okresný súd Košice I túto zmluvu právoplatne označil za neplatnú. Mesto však areál naďalej užívalo a podľa urbárskej spoločnosti dochádzalo k jeho devastácii. Urbár opakovane navrhoval mimosúdne riešenia vrátane spoločného podniku či kompenzácií, no mesto ich odmietalo.



LPUS v súčasnej situácii nemá pre mesto Snina žiadny návrh na mimosúdnu dohodu. „Mesto Snina a jeho vedenie by mali vyvodiť politickú zodpovednosť za to, že dotlačili sninských urbárnikov do nutnosti viesť súdne spory s mestom, v ktorom žijú,“ dodal urbár s tým, že po právoplatnom rozhodnutí súdu bude verejnosť informovať o ďalších krokoch týkajúcich sa rekreačnej oblasti Sninské rybníky.



Mesto Snina v stanovisku uviedlo, že berie na vedomie výrok rozsudku Okresného súdu v Prešove, keďže písomné vyhotovenie rozhodnutia zatiaľ neobdržalo. „V nadväznosti na predmetný výrok rozhodnutia budeme ďalšie skutočnosti komunikovať s naším právnym zástupcom a po dôkladnom právnom posúdení zvážime adekvátny postup. O prípadnom využití opravných prostriedkov sa rozhodne v zákonnej lehote,“ doplnilo.