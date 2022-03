V športovej hale v Sliači dočasne ubytovali prvých 30 Ukrajincov

Sliač 31. marca (TASR) – Stredisko dočasného ubytovania pre odídencov z Ukrajiny zriadili v stredu (30. 3.) aj v športovej hale pri základnej škole v Sliači v okrese Zvolen. Už v noci na štvrtok tam prišlo 30 ľudí, ktorí boli predtým sústredení v Michalovciach. Pre TASR to uviedla primátorka Sliača Ľubica Balgová.



„Toto je pre nich len dočasné ubytovanie, kde môžu byť maximálne desať dní. Už dnes dopoludnia sa nám však podarilo 19 z nich umiestniť do Krupiny, Bratislavy a do Martina,“ povedala Balgová. „Troch z nich už dokonca zamestnali v neďalekom hoteli v Sielnici,“ dodala s tým, že v športovej hale vo štvrtok očakávajú ďalších odídencov z Ukrajiny. „Zatiaľ sú nahlásení desiati,“ doplnila.



Títo ľudia majú podľa nej v hale k dispozícii detský kútik, kuchyňu, sprchy a toalety. „Zabezpečujeme pre nich tiež stravu,“ doplnila.



Ukrajinci sú už od začiatku marca ubytovaní aj v liečebnom dome Poľana v Sliači – kúpeľoch. Ako pre TASR uviedol riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch, v súčasnosti je ich tam 90, pričom 13 z nich sa podarilo vybaviť aj prácu priamo v kúpeľoch. „Od 1. apríla budú desiati pracovať na zveľaďovaní kúpeľného parku a traja dostali príležitosť pracovať priamo na prevádzke kúpeľov,“ uviedol.



Z 90 ľudí, ktorí sú momentálne v liečebnom dome Poľana, je 40 detí. Tie podľa Beňucha dostanú príležitosť vzdelávať sa v mestských školských zariadeniach.