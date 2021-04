V športovej hale v Starej Ľubovni otvorili očkovacie centrum

Stará Ľubovňa 13. apríla (TASR) - V Starej Ľubovni v priestoroch mestskej športovej haly už funguje veľkokapacitné očkovacie centrum (VOC). Počas utorka ho otvoril Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou. Prihlásení vo vekovej kategórii od 40 rokov sa tam môžu nechať zaočkovať vakcínou AstraZeneca v utorok, stredu a vo štvrtok.



Ako priblížil vedúci odboru zdravotníctva PSK Jozef Tekáč, záujem o očkovanie vo VOC v Starej Ľubovni je, no nastali problémy pri registrácii. Ľudí, ktorí mali záujem sa na tomto mieste nechať očkovať, systém prihlasoval napríklad do Banskej Bystrice či Žiliny. „Ďalší problém je ten, že z celkovej kapacity, ktorá tu dnes je - 330 vakcín, nám štátna čakáreň ponúkla 139 záujemcov o očkovanie, čo je absolútne zlyhanie tohto systému a nevyužitie kapacít,“ doplnil.



Podľa slov predsedu PSK Milana Majerského rezervačný systém nie je natoľko otvorený, aby prišlo toľko ľudí, koľko majú vakcín. „Urgujeme ministerstvo zdravotníctva a chceli by sme, aby nám poskytli do našich vlastných rúk tento rezervačný systém. Podarilo by sa nám dostať počas týždňa omnoho viac ľudí,“ uviedol Majerský.



Tekáč v tejto súvislosti podotkol, že PSK už viac ako tri týždne prevádzkuje registračný systém pre náhradníkov, ktorý podľa neho funguje veľmi dobre. Náhradníkov doň prihlasujú ambulantní lekári. „Touto formou sme zaočkovali už okolo 1500 osôb, ktoré mali záujem sa zaočkovať. Veríme, že ak by sme dostali príležitosť nahradiť štátnu čakáreň, tak určite naši informatici v spolupráci s informatikmi z ostatných samosprávnych krajov by dokázali vyvinúť systém, ktorý by bol spoľahlivý a dokázal zapĺňať kapacity, ktoré máme pripravené,“ doplnil.



Riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice Peter Bizovský ozrejmil, že dodávka vakcín je na budúci týždeň znížená a majú prísľub, že dostanú len 700 dávok. V súvislosti s tým preto obmedzili kapacitu a budú očkovať len dva dni do týždňa. „Je to škoda, lebo sme pripravení a ochotní podať aj 1500 vakcín každý týždeň,“ zhodnotil Bizovský.