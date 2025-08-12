< sekcia Regióny
V srdci Kremnických vrchov sa pobeží trailový beh Runica Nevoľné
V rámci výzvy Hybaj behať sa do konca roka uskutočnia ešte ďalšie tri behy.
Autor TASR
Nevoľné 12. augusta (TASR) - V srdci Kremnických vrchov sa v sobotu (16. 8.) pobeží trailový beh Runica Nevoľné. Podujatie je súčasťou novej výzvy s názvom Hybaj behať z dielne Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorá prepája etablované bežecké podujatia v kraji a motivuje fanúšikov behu, aby sa na nich zúčastnili.
Ako uviedla výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová, sobotňajší beh preverí kondičku každého pretekára. „Beží sa pomedzi strmé bralá, údolím bieleho potoka, cez Kremnický štít, do malebnej obce, kde voda tečie do kopca,“ priblížila s tým, že v cieli bude okrem medaile čakať na bežcov aj ochutnávka tradičnej miestnej pochúťky - podymníka.
Runica Nevoľné je súčasťou série behov Marathon BB Tour. „Teší nás, že sa nám darí vytvárať pre bežcov atraktívnu a pestrú ponuku behov. Každý je niečím výnimočný a spolu tvoria jedinečnú mozaiku, kde si každý bežec nájde to svoje. Veríme, že zapojením do výzvy Hybaj behať sa Runica Nevoľné, ako jeden z mladších behov v sérii, zaradí k vyhľadávaným športovým podujatiam,“ uviedol organizátor Peter Fabok.
V rámci výzvy Hybaj behať sa do konca roka uskutočnia ešte ďalšie tri behy. Po Nevoľnom bude nasledovať 6. septembra jubilejný desiaty ročník Heľpianskeho krosu na Horehroní, 18. októbra sa uskutoční BioBeh pri Veľkom Krtíši s jesennou atmosférou vinohradov a vyvrcholenie série je plánované na Vianočnom behu mesta Lučenec 26. decembra.
Detailné informácie o výzve, termíny behov i podmienky účasti nájdu bežci na destinačnom portáli Banskobystrického kraja zahoramizadolami.sk v časti Hybaj behať.
Ako uviedla výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová, sobotňajší beh preverí kondičku každého pretekára. „Beží sa pomedzi strmé bralá, údolím bieleho potoka, cez Kremnický štít, do malebnej obce, kde voda tečie do kopca,“ priblížila s tým, že v cieli bude okrem medaile čakať na bežcov aj ochutnávka tradičnej miestnej pochúťky - podymníka.
Runica Nevoľné je súčasťou série behov Marathon BB Tour. „Teší nás, že sa nám darí vytvárať pre bežcov atraktívnu a pestrú ponuku behov. Každý je niečím výnimočný a spolu tvoria jedinečnú mozaiku, kde si každý bežec nájde to svoje. Veríme, že zapojením do výzvy Hybaj behať sa Runica Nevoľné, ako jeden z mladších behov v sérii, zaradí k vyhľadávaným športovým podujatiam,“ uviedol organizátor Peter Fabok.
V rámci výzvy Hybaj behať sa do konca roka uskutočnia ešte ďalšie tri behy. Po Nevoľnom bude nasledovať 6. septembra jubilejný desiaty ročník Heľpianskeho krosu na Horehroní, 18. októbra sa uskutoční BioBeh pri Veľkom Krtíši s jesennou atmosférou vinohradov a vyvrcholenie série je plánované na Vianočnom behu mesta Lučenec 26. decembra.
Detailné informácie o výzve, termíny behov i podmienky účasti nájdu bežci na destinačnom portáli Banskobystrického kraja zahoramizadolami.sk v časti Hybaj behať.