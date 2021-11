V stredných školách Banskobystrického kraja je v karanténe 162 tried

Banská Bystrica 20. novembra (TASR) – V stredných školách (SŠ), ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), je aktuálne pre ochorenie COVID-19 v karanténe 162 tried. Dištančne sa tak vzdeláva 3784 žiakov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



„Je to o 18 tried a 508 žiakov viac ako v predchádzajúcom týždni. Budúci týždeň bude dištančné vyučovanie prebiehať v Strednej odbornej škole služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici. V ďalších školách prebieha prezenčná alebo kombinovaná výučba,“ doplnila Štepáneková.



BBSK je zriaďovateľom 60 stredných škôl. Navštevuje ich viac ako 17.400 žiakov.