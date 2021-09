V B. Bystrici otvoria výstavu slovenského konceptuálneho umenia

Banská Bystrica 6. septembra (TASR) - Slovenské U.F.O. a iné transcendencie je názov výstavy, ktorú vo štvrtok (9. 9.) sprístupnia v Pretóriu Stredoslovenskej galérii (SSG) v Banskej Bystrici. Výstava je zostavená z diel slovenských konceptuálnych umelcov zo zbierky Borisa Kršňáka.



"Jeho zbierka začala vznikať ešte za socializmu. Za viac ako 30 rokov sa mu podarilo vytvoriť kolekciu, o ktorej vedia domáce i svetové galérie. Diela z nej si zapožičali aj také inštitúcie, ako National Gallery of Art vo Washingtone, MUMOK vo Viedni, Ludwig múzeum v Budapešti, SNG v Bratislave, GHMP v Prahe či Muzeum Sztuki v Lodži," uvádza SSG.



Ako SSG ďalej informuje, slovenské konceptuálne umenie vzniklo v polovici 60. rokov minulého storočia ako protest proti diktátu socialistického realizmu, ale aj na protest proti malomeštiackemu vnímaniu umenia. "Už prvé diela umelcov ako Stano Filko, Alex Mlynárčik, Július Koller, Peter Bartoš z roku 1965 patria k vrcholom slovenského konceptu, ale patria aj do kníh o dejinách svetového výtvarného umenia. Bolo to autenticky slovenské, a pritom zároveň aktuálne svetové umenie, ktoré však až do roku 1989 vznikalo viac-menej skryté v ateliéroch umelcov a bolo komunistickým režimom prenasledované," uvádza galéria.