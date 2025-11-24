< sekcia Regióny
V SSM archeológ odprezentuje aktuálne výsledky výskumu Pustého hradu
Banská Bystrica 24. novembra (TASR) - Aktuálne výsledky výskumov Pustého hradu vo Zvolene a Kostola Zjavenia Pána v Ostrej Lúke odprezentuje 26. novembra o 17.00 h v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici archeológ Ján Beljak. Prednáška o výsledkoch jedného z najväčších archeologických výskumov na Slovensku bude v rámci cyklu Stretnutia s minulosťou poslednou v tomto roku, ďalšie si návštevníci SSM vypočujú až v novom roku. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
V tomto roku sa uskutočnila 34. sezóna archeologického výskumu na Pustom hrade. „Odprezentujem zistené novinky o stavebnom vývoji hradného areálu a najzaujímavejšie archeologické nálezy. Prednášku doplním o informácie z výskumu Kostola Zjavenia Pána v Ostrej Lúke, ktorý bol skúmaný v rokoch 2024 a 2025. Preukázalo sa, že ide o najstaršiu sakrálnu pamiatku na strednom Pohroní, ktorá pochádza už z 12. storočia,“ priblížil Beljak.
Objektom ďalšieho bádateľského záujmu v roku 2025 bol tzv. Dončov hrad, čo je najsevernejšia časť Horného hradu dobudovaná v závere 13. storočia, oddelená od jeho zvyšku priečnou hradbou. Západnú časť tejto hradby počas leta komplexne zrekonštruovali.
„Výskum sa tu aktuálne realizoval v interiéri predpalácového objektu, ktorý je pracovne nazývaný koniareň. Skúmali ho už v 90. rokoch 20. storočia, ale modernejšie detektory nám indikovali výskyt ďalších nálezov. Pri plošnom výskume sme objavili prstene, strieborný a mosadzný, hroty šípov, kovanie pošvy meča a ďalšie predmety z vrcholného stredoveku. Poslednou sondou bol rez v exteriéri hradného paláca. Ním sme skúmali založenie stredovekej hradby na vale z doby bronzovej,“ uviedol archeológ.
Ako doplnil, výskum v sondách pri južnej stene Kostola Zjavenia Pána v Ostrej Lúke potvrdil, že ho vystavali v dvoch etapách. Najskôr vznikla loď s apsidou. Po jej zániku na základoch postavili novú loď s pravouhlým presbytériom, ku ktorému neskôr pristavali sakristiu a v interiéri vybudovali kryptu. Kostol bol opevnený múrom podobne ako iné sakrálne pamiatky v regióne Zvolena.
„Tohtoročný výskum kostola potvrdil, že pochádza z 12. storočia. Najstaršia je románska časť a v poslednej tretine 13. storočia na jej základoch dobudovali ranogotický kostol,“ dodal Beljak.
