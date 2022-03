V Stakčíne majú ubytovaných 12 Ukrajincov, samospráva pomáha i adresne

Stakčín/Strihovce 3. marca (TASR) - Obec Stakčín (okres Snina) prichýlila 12 ukrajinských obyvateľov, zdržať by sa tam mali do konca tohto týždňa. Samospráva pomáha ľuďom, ktorých zasiahol vojnový konflikt i adresne, humanitárnu pomoc doručuje do mesta Veľké Berezné blízko ukrajinsko-slovenských hraníc.



"Momentálne sú ubytovaní na turistickej ubytovni v obci, je ich 12, ide o ženy a deti. Podľa toho ako hovorili, mali by cez víkend odísť. Pravdepodobne do Poľska. Čakajú na ľudí, ktorí pre nich prídu," povedal vo štvrtok pre TASR starosta Stakčína Miroslav Bober.



Obyvatelia si podľa neho chodia nakupovať do potravín, o tento druh pomoci obec tak nepožiadali.



Samospráva plánuje pomáhať utečencom i naďalej. "Zatiaľ na hraniciach nie je taký nápor, sledujem to i cez online kameru. Najhoršie to bolo minulý piatok a sobotu," doplnil Bober.



V obci sa podľa neho zamerali hlavne na humanitárnu pomoc. "Vozia ju ku mne ľudia z Prahy, Olomouca, Budmeríc či Dolného Kubína. U nás sa to vykladá. Komunikujem priamo so starostom Veľkého Berezného, ktorý je môj veľmi dobrý priateľ. Sú prví na hranici a sú najviac zaťažení ľuďmi, dávajú im jesť, piť, posielam preto pomoc priamo jemu," priblížil starosta Stakčína.



Bober spolu s ďalšími kolegami-starostami bol pomáhať v nedeľu i pri hraniciach v Ubli, kde vypratávali sklady, triedili veci. Jednou z nich bola aj starostka Strihoviec (okres Snina) Iveta Ihnatková. "V obci nikoho nemáme, zatiaľ nemáme ani sklad humanitárnej pomoci. Máme príkaz byť stále v pohotovosti, môže nám kedykoľvek zavolať niekto z civilnej ochrany zo Sniny, že nám dovezú humanitárnu pomoc alebo utečencov. Nikto nevie, ako sa to bude ďalej vyvíjať," uviedla pre TASR Ihnatková.



Jediné priestory, ktoré má obec k dispozícii, sú podľa nej v kultúrnom dome. "Ubytovanie je otázne, lebo na to nemáme prostriedky, jednak materiálne, jednak finančné. To by nám museli všetko dopraviť a zaručiť," ozrejmila s tým, že rovnako by potrebovali i ľudí, ktorí by sa starali o utečencov, Strihovce sú totiž podľa nej malá obec.



"Vidieť to v televízii je jedna vec, počuť druhá, ale zažiť to fyzicky, byť na mieste, človek vníma a cíti, že čosi veľmi zlé sa deje... Tým, že sme blízko, to najviac pociťujeme. Už len to, že stretnete nákladné autá, ktoré prepravujú tanky, je to ako z bojového filmu," dodala Ihnatková.