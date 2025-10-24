< sekcia Regióny
V Stakčíne vysadia staré odrody stromov v rámci cezhraničného projektu
Projekt Pakt pre zelené pľúca poľsko-slovenského pohraničia ďalej počíta s tvorbou praktickej príručky o ochrane prírodného dedičstva.
Autor TASR
Stakčín 24. októbra (TASR) - Obec Stakčín v okrese Snina v spolupráci s Arborétom a Fyziografickým ústavom v poľskom meste Bolestraszyce začína realizovať cezhraničný projekt zameraný na ochranu prírody. V rámci neho plánujú aj výsadbu starých odrôd ovocných a parkových stromov. Ako samospráva informovala na sociálnej sieti, súčasťou sú aj školenia zamestnancov partnerských organizácií a nákup vybavenia.
Projekt Pakt pre zelené pľúca poľsko-slovenského pohraničia ďalej počíta s tvorbou praktickej príručky o ochrane prírodného dedičstva, návrhom vizualizačných prvkov a informačných tabúľ, ako aj s vypracovaním spoločnej stratégie ochrany zelených pľúc. Rozvíjať má spoluprácu v pohraničnom regióne medzi inštitúciami a obyvateľmi.
Výsledkom má byť dlhodobé prepojenie slovenských a poľských partnerov, zlepšenie ochrany prírody a kultúrneho dedičstva a zvýšenie povedomia o environmentálne udržateľnom rozvoji v pohraničnom území. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko, jeho realizácia potrvá do konca marca 2027. Celková hodnota projektu dosahuje 379.260 eur, pričom príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 248.690,72 eura.
