V. Stanko: V KSK treba urgentne riešiť krízový manažment

Košice 23. októbra (TASR) - V jesenných voľbách sa o post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) bude uchádzať riaditeľ vzdelávacieho inštitútu a košický mestský poslanec Vladislav Stanko. Kandiduje ako nezávislý. Rozhovor s ním je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu KSK.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Košického samosprávneho kraja?-







Na základe podnetov spoluobčanov, ale i z vlastného rozhodnutia občana, ktorý je maximálne nespokojný so súčasnou situáciou v našom kraji, s netransparentnými verejnými zákazkami, klientelizmom a ďalšími pochybeniami súčasného predsedu KSK. Kandidujem ako nezávislý kandidát, ktorý nikdy nebol členom žiadnej strany práve preto, že nechcem byť spojovaný so žiadnou stranou. Občania sú už frustrovaní zo situácie v kraji či v rámci celej SR, kam nás doviedli všetky vlády od roku 1989 do dnes bez ohľadu, či to bola ľavica alebo pravica. Je dôležité začať od seba, od obce, miest, krajov a postupne zmeniť celé naše krásne Slovensko.











-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-







Náš nádherný kraj sa, bohužiaľ, nachádza v nežiaducom stave, čo je dôsledok trnkobrania a neefektívneho hospodárenia úradu KSK. Medzi najväčšie pozitíva radím ľudský potenciál. Medzi negatíva od revolúcie do dnes nedokončenú diaľnicu.











-Akým problémom KSK čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-







Je ich skutočne dosť, ale aktuálne musí KSK čeliť energetickej kríze. Je nutné urgentne riešiť krízový manažment, úsporné opatrenia, a to nielen technické, ale i personálne, kde je potrebné stopnúť prezamestnanosť na úrade KSK, realizovať skutočne transparentné výberové konania, aby sa na dané pozície dostali skutočne odborníci a nie spolužiaci či kamaráti predsedu KSK. Podľa výročných správ má KSK dnes viac zamestnancov, ako mal v roku 2017 pred nástupom aktuálneho predsedu. V prípade môjho zvolenia znížim počet pracovníkov úradu o minimálne desať percent.











-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-







Mojimi prioritami sú školstvo, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, cestná a dopravná infraštruktúra, bezpečnosť a transparentné verejné obstarávanie. Program v skratke - efektívny úrad, redukcia personálu na úrade minimálne o desať percent, transparentné verejné obstarávanie, zlepšenie komunikácie medzi samosprávou a občanmi, modernizácia webstránky, online prenosy zasadnutí, zlepšenie bezpečnostnej situácie, funkčné verejné osvetlenie, inštalácia fotopascí v rizikových lokalitách, optimalizácia parkovania a podpora parkovacích domov v kooperácii s investormi, ekologické riešenia, oddychové zóny, viac zelene a lavičiek pre seniorov, viac detských a športových ihrísk, podpora mladých rodín, lepšia starostlivosť o seniorov, organizovanie komunitných aktivít.











-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-







Kandidujem ako jednotlivec, ktorý má v tíme odborných poradcov z akademickej pôdy i z praxe pre jednotlivé odbory ako školstvo, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, a tak ďalej. Zdôrazňujem, že títo odborníci nekandidujú a nie sú členmi politických strán. Mam za to, že už bolo dosť korupcie, rodinkárstva a klientelizmu. Už bolo dosť kandidátov, čo postupne prešli niekoľkými stranami a z politiky si urobili biznis. Je dôležité, aby kandidovali občania, čo to s našim mestom, krajom či našim krásnym Slovenskom myslia skutočne dobre a majú záujem o jeho pozitívny rozvoj.











Okrem Stanka kandidujú na post predsedu KSK ako nezávislí kandidáti Juraj Sinay a Monika Sofiya Soročinová. Za politické subjekty kandidujú Juraj Ďurove (Socialisti.sk), Ivan Hriczko (Slovenská iniciatíva menšín), Tomáš Janco (Republika), Džemal Kodrazi (Princíp), Erik Ňarjaš (OĽANO, Za ľudí, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia), Róbert Suja (Hlas-SD), Rastislav Trnka (KDH, Aliancia, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, DS) a Viliam Zahorčák (Smer-SD, Sme rodina, SNS, Život-NS, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia/Nezávislí kandidáti).