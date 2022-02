V stanovom tábore v Humennom bolo v pondelok 194 utečencov z Ukrajiny

Humenné 28. februára (TASR) - Počet utečencov v stanovom tábore v Humennom sa priebežne mení, v pondelok sa tam nachádzalo 194 ľudí. Pre TASR to uviedol riaditeľ Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Humenné Marián Pouchan.



"Najviac tu bolo 264 ľudí. Pohyb je tu každý deň, niektorí prichádzajú, niektorí odchádzajú. V pondelok tu bolo 194 utečencov," povedal Pouchan.



V stanovom tábore sa podľa neho momentálne nachádzajú ľudia, ktorí nemajú ďalší cieľ. "Neviem, ako rozhodne krízový štáb, čo ich ďalej čaká, keďže u nás nemôžu byť dlho umiestnení. Tábor je totiž dočasné ubytovanie na štyri alebo päť dní a potom by sa mali ľudia odsúvať. Zatiaľ to nie je doriešené," priblížil.



Príslušníkom HaZZ pomáhajú v Humennom i dobrovoľníci. "Hlásia sa nám stále i ženy a dobrovoľné hasičské zbory (DHZ). Pomáha nám Únia žien Slovenska v Humennom, dámy nám už tretí deň pomáhajú pri triedení humanitárnej pomoci. Hlásia sa nám DHZ z okolia, a dokonca zo západného Slovenska, ktoré sú ochotné prísť a pomôcť pri akýchkoľvek činnostiach," ozrejmil Pouchan.



V tábore majú podľa neho momentálne k dispozícii dostatok humanitárnej pomoci. "Prišli nám obrovské zásoby potravín, ošatenia, minerálok. Sme dostatočne až mimoriadne zásobení všetkým možným, pretože slovenský národ sa k tomu postavil úplne otvorene a srdečne. Kto čo mohol, doniesol," dodal.



Dočasné núdzové ubytovanie v areáli záchrannej brigády HaZZ s tromi desiatkami stanov postavili v piatok (25. 2.) podvečer. Prví Ukrajinci prišli do tábora v sobotu (26. 2.) po polnoci.