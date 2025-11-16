< sekcia Regióny
V starej budove NR SR sa koná Deň odprosenia, zaznejú modlitby pokánia
Organizátori veria, že Deň odprosenia sa stane jedinečným duchovným momentom pre Slovensko, ktorý prinesie úľavu, zmierenie a obnovu medzi ľuďmi aj spoločenstvami.
TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - V historickej budove Národnej rady (NR) SR v Bratislave sa v nedeľu koná Deň odprosenia. Podujatie bude mať formu ekumenickej bohoslužby pokánia a prosby o odpustenie v rámci jubilejného roka. Zástupcovia všetkých kresťanských cirkví na Slovensku a veriaci sa zídu o 16.00 h. Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS).
„Deň odprosenia svoj význam napĺňa najmä v tom slove odprosenie. Uvedomujeme si, že naša spoločnosť je často polarizovaná, pretože si vyčítame chyby, ale nevieme si vzájomne odpustiť. Cirkev chce byť v tomto nielen príkladom, ale aj sama potrebuje prejsť procesom odpustenia - vo svojom vnútri aj navonok,“ uviedol výkonný sekretár KBS Ivan Ružička. Ako podotkol, ide o myšlienku, ktorá prišla od biskupov ako pastierov cirkvi.
KBS priblížila, že na podujatí zaznejú modlitby pokánia za konkrétne oblasti, v ktorých cirkev zlyhala - rozdelenie cirkvi, zlyhania služobníkov, rozpor medzi slovami a skutkami či mlčanie vtedy, keď bolo treba hovoriť. Organizátori veria, že Deň odprosenia sa stane jedinečným duchovným momentom pre Slovensko, ktorý prinesie úľavu, zmierenie a obnovu medzi ľuďmi aj spoločenstvami.
