< sekcia Regióny
V Starej Hute ohrozoval s kladivom v ruke 57-ročný muž svoju družku
Keďže na výzvy nereagoval, jeden z policajtov pre zaistenie bezpečnosti použil voči agresívnemu mužovi taser.
Autor TASR
Detva 18. júla (TASR) - V policajnej cele skončil 57-ročný muž, ktorý s kladivom v ruke ohrozoval v Starej Hute v Detvianskom okrese svoju 66-ročnú družku. Neskôr mu pri dychovej skúške namerali dve promile alkoholu a na lekárskom vyšetrení zistili, že je psychiatrickým pacientom. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Spresnila, že hliadku poslali na miesto v piatok (17. 7.) večer, keď pomoc potrebovala zasahujúca posádka rýchlej zdravotnej služby. Okrem ženy muž ohrozoval aj ich. „Správal sa agresívne a neskôr sa stále približoval smerom k policajtom s vyhrážkami, že všetko rozbije ak neodídu,“ objasnila. Hliadka ho opakovane vyzvala, aby kladivo položil, že situáciu vyriešia pokojne, na čo však nereagoval. Rovnako ho upozornili, že ak nezmení svoje nebezpečné správanie, použijú donucovacie prostriedky. Keďže na výzvy nereagoval, jeden z policajtov pre zaistenie bezpečnosti použil voči agresívnemu mužovi taser. Polícia pripomína, že v súvislosti s udalosťou robia ďalšie úkony.
Spresnila, že hliadku poslali na miesto v piatok (17. 7.) večer, keď pomoc potrebovala zasahujúca posádka rýchlej zdravotnej služby. Okrem ženy muž ohrozoval aj ich. „Správal sa agresívne a neskôr sa stále približoval smerom k policajtom s vyhrážkami, že všetko rozbije ak neodídu,“ objasnila. Hliadka ho opakovane vyzvala, aby kladivo položil, že situáciu vyriešia pokojne, na čo však nereagoval. Rovnako ho upozornili, že ak nezmení svoje nebezpečné správanie, použijú donucovacie prostriedky. Keďže na výzvy nereagoval, jeden z policajtov pre zaistenie bezpečnosti použil voči agresívnemu mužovi taser. Polícia pripomína, že v súvislosti s udalosťou robia ďalšie úkony.