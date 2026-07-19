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V Starej Lesnej sa začína medzinárodná letná škola
Podujatie sa uskutoční od nedele do piatka (24. 7.) v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.
Autor TASR
Stará Lesná 19. júla (TASR) - Praktickému využitiu moderných metód diaľkového prieskumu Zeme, dronov, LiDAR-u, hyperspektrálnych a družicových dát sa bude venovať medzinárodná letná škola IRSSS 2026. Podujatie sa uskutoční od nedele do piatka (24. 7.) v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Ako informovala hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura Hoľanová, organizuje ho Prírodovedecká fakulta UPJŠ a jej Ústav geografie.
Letná škola sa zameria na sledovanie dynamiky horských riečnych systémov pomocou viacerých druhov senzorov a v rôznych priestorových mierkach. Študenti a mladí výskumníci sa oboznámia s využívaním geoinformatiky a diaľkového prieskumu pri monitorovaní zmien horských riek a krajiny. Odborníci im predstavia možnosti využitia moderných technológií pri riešení environmentálnych problémov, akými sú lesné požiare, povodne či strata a obnova lesných porastov.
Program prepája družicové, dronové a terénne pozorovania s prednáškami, praktickým spracovaním údajov a ukážkami v teréne. Letná škola je organizovaná a spolufinancovaná z programu Erasmus+ ako zmiešaný intenzívny program. Partnermi UPJŠ sú univerzity z Rumunska, Česka a Talianska. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia Univerzity v Siene a Kórejského environmentálneho inštitútu. Odborný program podporujú tiež Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, taliansky Národný ústav geofyziky a vulkanológie a spoločnosť Photomap.
Letná škola sa zameria na sledovanie dynamiky horských riečnych systémov pomocou viacerých druhov senzorov a v rôznych priestorových mierkach. Študenti a mladí výskumníci sa oboznámia s využívaním geoinformatiky a diaľkového prieskumu pri monitorovaní zmien horských riek a krajiny. Odborníci im predstavia možnosti využitia moderných technológií pri riešení environmentálnych problémov, akými sú lesné požiare, povodne či strata a obnova lesných porastov.
Program prepája družicové, dronové a terénne pozorovania s prednáškami, praktickým spracovaním údajov a ukážkami v teréne. Letná škola je organizovaná a spolufinancovaná z programu Erasmus+ ako zmiešaný intenzívny program. Partnermi UPJŠ sú univerzity z Rumunska, Česka a Talianska. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia Univerzity v Siene a Kórejského environmentálneho inštitútu. Odborný program podporujú tiež Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, taliansky Národný ústav geofyziky a vulkanológie a spoločnosť Photomap.