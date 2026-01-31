< sekcia Regióny
V Starej Ľubovni a v Chmeľnici si pripomenú obete holokaustu

Stará Ľubovňa 31. januára (TASR) - V Starej Ľubovni a v obci Chmeľnica sa počas víkendu uskutoční spomienkové podujatie organizované pri príležitosti Medzinárodného dňa obetí holokaustu. Organizuje ho Občianske združenie (OZ) Vertikála východného vetra. Evanjelická cirkev augsburského vyznania o tom informuje na svojej webstránke.
Cieľom podujatia je pripomenúť si tragické udalosti holokaustu prostredníctvom konkrétnych ľudských príbehov a miestnej historickej pamäti, ktorá má schopnosť prehovárať aj k dnešku.
Podujatie sa začne v sobotu o 15.30 h na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni zapojením sa do celosvetovej kampane #WeRemember. O 16.15 h je na programe autorské predstavenie knihy Mamele, moderovaná beseda a autogramiáda s autorkou Danielou Hroncovou Faklovou v Galérii Provinčného domu na Námestí sv. Mikuláša.
V nedeľu (1. 2.) sa o 11.00 h uskutoční komentovaná prechádzka po miestach, kde sa odohrával skutočný príbeh knihy Mamele, so začiatkom pred kostolom v obci Chmeľnica.
Pietny akt zapálenia sviečok na pamiatku katolíckeho kňaza Michala Stanka, ktorého životný príbeh je neoddeliteľnou súčasťou miestnej histórie, je naplánovaný o 13.00 h na Starom cintoríne v Starej Ľubovni.
„Organizátor OZ Vertikála východného vetra pozýva všetkých, ktorí si chcú spoločne uctiť pamiatku obetí holokaustu, ako aj odvahu ľudí, ktorí sa dokázali postaviť zlu,“ uvádza Evanjelická cirkev augsburského vyznania.
