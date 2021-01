V Starej Ľubovni budú cez námestie premávať ďalšie autobusové spoje

Stará Ľubovňa 19. januára (TASR) – V meste Stará Ľubovňa budú cez námestie premávať ďalšie prímestské spoje. Od štvrtka (21. 1.) budú všetky autobusy spoločnosti Bus Karpaty zo smeru Sulín, Bajerovce, Lipany, Prešov a Košice prechádzať námestím v Starej Ľubovni a zastavovať na zastávke Stará Ľubovňa, námestie. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová s tým, že autobusy spoločností SAD Prešov, eurobus a SAD Poprad budú aj naďalej premávať po obchvate.



„Vďaka tejto zmene budú mať lepšiu možnosť dochádzania do centra Starej Ľubovne pracujúci aj študenti. Namiesto hľadania parkovacieho miesta a straty času v dopravných zápchach tak môžu cestovať pohodlne prímestskou dopravou až na námestie. Pomôžeme tiež seniorom, ktorí boli mnohokrát odkázaní na individuálnu dopravu. Ak potrebovali ísť k lekárovi, mali to ďaleko, pretože cesta z autobusovej stanice do nemocnice je vzdialená približne pol hodiny. Po novom to budú mať oveľa bližšie,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Niektoré prímestské spoje už cez mesto premávali aj v minulosti. K prvému zachádzaniu prímestských autobusov na Námestie sv. Mikuláša došlo ešte v roku 2018, o rok neskôr k nim pribudli ďalšie. Ako priblížili zo spoločnosti IDS Východ, po novom už budú cez centrum Starej Ľubovne premávať všetky autobusy dopravcu Bus Karpaty, ktoré prichádzajú zo smeru od Plavnice.



Zmenu umožnilo zrealizovať mesto Stará Ľubovňa po rokovaniach s PSK a spoločnosťou IDS Východ, ktoré iniciovali zmenu trasovania na základe požiadaviek od starostov obcí. Pre zachádzanie spojov na námestie muselo byť v centre Starej Ľubovne zmenené vodorovné dopravné značenie.