V Starej Ľubovni je sčítaných 68 percent obyvateľov

Stará Ľubovňa 17. marca (TASR) – V Starej Ľubovni je k strede sčítaných 68 percent obyvateľov, čo predstavuje 11.125 ľudí z celkového počtu 16.070. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke.Mesto vyzýva občanov, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť a sčítali sa buď pomocou mobilnej aplikácie, alebo navštívili webovú stránku www.scitanie.sk , do ktorej sa prihlásia zadaním rodného čísla. Samospráva zároveň prosí obyvateľov, aby pomohli aj svojim známym a blízkym, ktorí nemajú možnosť sa sčítať elektronicky.vysvetľuje radnica. Ďalej dopĺňa, že obyvatelia môžu sčítať aj svojich rodinných príslušníkov, ktorí majú akýkoľvek pobyt (trvalý, prechodný) v Starej Ľubovni, avšak dlhodobo sa v meste nezdržiavajú. Samospráva upozorňuje, že v prípade nesplnenia si svojej povinnosti sčítať sa mesto uloží pokutu od 25 do 250 eur.Elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára a potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie, ktoré bude od apríla, by malo byť podľa radnice k dispozícii prioritne pre obyvateľov bez internetu.