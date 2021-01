V Starej Ľubovni otvoria nové mobilné odberové miesto

Stará Ľubovňa 18. januára (TASR) - Na základe uznesenia vlády SR sa realizuje od 18. až do 26. januára plošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Mesto Stará Ľubovňa v tejto súvislosti obyvateľom odporúča využívať existujúce mobilné odberové miesta (MOM) pri Ľubovnianskej nemocnici a na futbalovom štadióne.



Ako informuje radnica na sociálnej sieti, od stredy (20. 1.) bude pri Ľubovnianskej nemocnici otvorené nové MOM na antigénové testovanie (zelená unimobunka), ktoré bude fungovať od 6.00 do 18.00 h. Testovanie bude bez objednávania. Rovnako od stredy bude predĺžený čas odberov na MOM na futbalovom štadióne od 8.00 do 20.00 h takisto bez objednávania. „O víkendovom testovaní budeme informovať v najbližších dňoch,“ dodáva mesto.