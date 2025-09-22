< sekcia Regióny
V Starej Ľubovni otvorili novú komunitnú záhradu
Na vybudovanie záhrady sa podarilo získať dotácie v celkovej hodnote 7000 eur prostredníctvom troch projektov.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 22. septembra (TASR) - V priestoroch zariadenia sociálnych služieb Trillium v Starej Ľubovni minulý týždeň slávnostne otvorili novú komunitnú záhradu. Tá sa stane miestom stretávania, oddychu a aktivít nielen pre seniorov, ale aj pre širšiu komunitu miestnych obyvateľov. Informovala o tom projektová referentka na tamojšom mestskom úrade Emília Mariančiková.
Myšlienka vybudovať komunitnú záhradu vznikla z iniciatívy občianskeho združenia (OZ) Misia úsmev a nádej, ktoré dlhodobo pôsobí v meste. „Cieľom bolo vytvoriť priestor, ktorý bude spájať generácie - miesto, kde seniori, deti aj mladí ľudia nájdu možnosti spoločného trávenia voľného času, rozvoja kreativity, ale aj pokojného oddychu v príjemnom prostredí,“ priblížila Adriana Landorová z OZ.
Na vybudovanie záhrady sa podarilo získať dotácie v celkovej hodnote 7000 eur prostredníctvom troch projektov. Významnou mierou prispelo aj mesto Stará Ľubovňa a ďalší partneri. „Vďaka tejto spolupráci vznikol priestor s množstvom funkčných a ekologických prvkov - od altánku, lavičiek, vyvýšených záhonov, fontány a hojdačky, cez záhradný domček, knižnú búdku a vtáčiu búdku, až po sudy na dažďovú vodu a vyvýšený záhon pre vozíčkarov. Záhrada tak podporí nielen relax a komunitné aktivity, ale aj environmentálne správanie a biodiverzitu,“ priblížila Mariančiková.
Do projektu sa aktívne zapojili aj miestne školy, organizácie, firmy a viacerí dobrovoľníci. „Aktívne trávenie voľného času zohráva v živote seniorov mimoriadne dôležitú úlohu. Pravidelný pohyb, spoločenské kontakty a zapájanie sa do rôznych činností pozitívne vplývajú nielen na fyzické zdravie, ale aj na psychickú pohodu a celkovú kvalitu života. Som rád, že práve tu v Starej Ľubovni vzniklo miesto, ktoré bude generácie prirodzene spájať a stretávať,“ podotkol primátor Ľuboš Tomko. Upozornil, že záhrada slúži ako otvorený priestor pre komunitu, podporujúci spoločné prežívanie, udržateľnosť a medzigeneračný dialóg.
Myšlienka vybudovať komunitnú záhradu vznikla z iniciatívy občianskeho združenia (OZ) Misia úsmev a nádej, ktoré dlhodobo pôsobí v meste. „Cieľom bolo vytvoriť priestor, ktorý bude spájať generácie - miesto, kde seniori, deti aj mladí ľudia nájdu možnosti spoločného trávenia voľného času, rozvoja kreativity, ale aj pokojného oddychu v príjemnom prostredí,“ priblížila Adriana Landorová z OZ.
Na vybudovanie záhrady sa podarilo získať dotácie v celkovej hodnote 7000 eur prostredníctvom troch projektov. Významnou mierou prispelo aj mesto Stará Ľubovňa a ďalší partneri. „Vďaka tejto spolupráci vznikol priestor s množstvom funkčných a ekologických prvkov - od altánku, lavičiek, vyvýšených záhonov, fontány a hojdačky, cez záhradný domček, knižnú búdku a vtáčiu búdku, až po sudy na dažďovú vodu a vyvýšený záhon pre vozíčkarov. Záhrada tak podporí nielen relax a komunitné aktivity, ale aj environmentálne správanie a biodiverzitu,“ priblížila Mariančiková.
Do projektu sa aktívne zapojili aj miestne školy, organizácie, firmy a viacerí dobrovoľníci. „Aktívne trávenie voľného času zohráva v živote seniorov mimoriadne dôležitú úlohu. Pravidelný pohyb, spoločenské kontakty a zapájanie sa do rôznych činností pozitívne vplývajú nielen na fyzické zdravie, ale aj na psychickú pohodu a celkovú kvalitu života. Som rád, že práve tu v Starej Ľubovni vzniklo miesto, ktoré bude generácie prirodzene spájať a stretávať,“ podotkol primátor Ľuboš Tomko. Upozornil, že záhrada slúži ako otvorený priestor pre komunitu, podporujúci spoločné prežívanie, udržateľnosť a medzigeneračný dialóg.