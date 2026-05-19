V Starej Ľubovni otvorili výstavu doteraz neprezentovaných predmetov
Cieľom výstavy je predstaviť rôznorodosť zbierkového fondu.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 19. mája (TASR) - Ľubovnianske múzeum (ĽM) tento týždeň sprístupnilo novú výstavu unikátnych zbierkových predmetov zo svojich depozitárov. Ide o artefakty, ktoré verejnosť doteraz nemohla vidieť. Expozíciu „(Ne)vystavené ... až teraz“ otvorili pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a 70. výročia vzniku ĽM. Kurátorka Daniela Reľovská pre TASR potvrdila, že vo výstavnej miestnosti na hrade vystavujú celkovo 70 predmetov.
Cieľom výstavy je predstaviť rôznorodosť zbierkového fondu a zároveň vzdať hold dlhoročnej odbornej práci múzejníkov, ako aj darcom, ktorí sa podieľajú na rozširovaní zbierok múzea. V súčasnosti evidujú v Starej Ľubovni viac ako 23.000 zbierkových predmetov, ktoré sú systematicky uložené v 14 depozitároch. Návštevníci majú v rámci stálych expozícií možnosť vidieť približne 12 percent celkového zbierkového fondu. Aj preto vznikla výstava, ktorej cieľom je predstaviť predmety, ktoré doposiaľ zostávali ukryté v depozitároch.
Návštevníci uvidia predmety zo svetského aj sakrálneho prostredia, ktoré nebolo možné prezentovať v predchádzajúcich výstavných konceptoch alebo si ich vystavenie vyžadovalo odborné konzervátorské zásahy. „Sú rozdelené na dva celky - prvý je typicky muzeálny a sú tam napríklad mince, odznaky, knihy či nábytok a druhú časť tvoria také skryté predmety ako busty a portréty politikov zo Sovietskeho zväzu, hracie karty s nevhodnými obrázkami, bankovky či plavky zo 70. rokov minulého storočia a vojenská košeľa. Sú tam aj predmety, ktoré odkazujú na históriu regiónu,“ vymenovala Reľovská.
ĽM vzniklo v roku 1956 ako regionálna kultúrna inštitúcia s územnou pôsobnosťou zahŕňajúcou okres Stará Ľubovňa, severný Spiš, severozápadný Šariš a časť historického Zamaguria. Svoje odborné zameranie sústreďuje najmä na archeológiu, históriu a etnológiu. Riaditeľ múzea Dalibor Mikulík dodal, že novou výstavou zároveň odštartovali tohtoročné oslavy významného jubilea pod názvom - 70 rokov, 70 zbierok, 70 príbehov. Expozíciu, ktorú budú môcť návštevníci vidieť do apríla budúceho roka, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
