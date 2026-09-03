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V Starej Ľubovni podalo kandidatúru na post poslanca 56 záujemcov
Vo volebnom obvode číslo 1 sa uchádza o desať mandátov v zastupiteľstve 31 kandidátov. V druhom volebnom obvode, kde je deväť mandátov, volebná komisia registruje 25 kandidátov.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 3. septembra (TASR) - V Starej Ľubovni podalo kandidatúru na post poslanca v mestskom zastupiteľstve 56 kandidátov. O kreslo primátora zabojujú v nadchádzajúcich komunálnych voľbách traja kandidáti - bývalý primátor Michal Biganič, súčasný primátor Ľuboš Tomko, obaja ako nezávislí, a tiež prednostka Okresného úradu v Starej Ľubovni Katarína Tomková, ktorá zastupuje koalíciu Hlas-SD, Smer-SD a SNS. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia vnútornej správy a služieb obyvateľstvu Katarína Železníková.
Vo volebnom obvode číslo 1 sa uchádza o desať mandátov v zastupiteľstve 31 kandidátov. V druhom volebnom obvode, kde je deväť mandátov, volebná komisia registruje 25 kandidátov. „Z celkového počtu 56 kandidátov je 22 nezávislých. Čo sa týka politických strán, hnutí a koalícií, tak koalícia Smer-SD, Hlas-SD a SNS má spolu 11 kandidátov, koalícia KDH, Hnutie Slovensko a SaS má spolu 19 kandidátov a po jednom kandidátovi majú strany Progresívne Slovensko, Komunistická strana Slovenska, Strana vidieka a Republika,“ konkretizovala Železníková.
V utorok (1. 9.) v Starej Ľubovni zasadala mestská volebná komisia, ktorá preverovala kandidátne listiny a na svojom zasadnutí rozhodla o zaregistrovaní všetkých kandidátov, ktorí podali kandidatúru. Zoznam kandidátov bude zverejnený v lehote najneskôr do 29. septembra.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Vo volebnom obvode číslo 1 sa uchádza o desať mandátov v zastupiteľstve 31 kandidátov. V druhom volebnom obvode, kde je deväť mandátov, volebná komisia registruje 25 kandidátov. „Z celkového počtu 56 kandidátov je 22 nezávislých. Čo sa týka politických strán, hnutí a koalícií, tak koalícia Smer-SD, Hlas-SD a SNS má spolu 11 kandidátov, koalícia KDH, Hnutie Slovensko a SaS má spolu 19 kandidátov a po jednom kandidátovi majú strany Progresívne Slovensko, Komunistická strana Slovenska, Strana vidieka a Republika,“ konkretizovala Železníková.
V utorok (1. 9.) v Starej Ľubovni zasadala mestská volebná komisia, ktorá preverovala kandidátne listiny a na svojom zasadnutí rozhodla o zaregistrovaní všetkých kandidátov, ktorí podali kandidatúru. Zoznam kandidátov bude zverejnený v lehote najneskôr do 29. septembra.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.