V Starej Ľubovni pribudli uzamykateľné stojiská na komunálny odpad

Stará Ľubovňa 17. októbra (TASR) - V meste Stará Ľubovňa pribudli ďalšie uzamykateľné stojiská na komunálny odpad. Tamojšia samospráva aj takýmto spôsobom pokračuje v budovaní infraštruktúry na úseku odpadového hospodárstva. Prvé dve stojiská postavili v Starej Ľubovni ešte v roku 2020, po vyhodnotení a pozitívnych ohlasoch k nim vlani pribudlo ďalších päť stojísk a rovnaký počet mesto vybudovalo aj tento rok. Informovala o tom radnica na webovom sídle s tým, že uzamykateľné stojiská pribudli na sídliskách Východ, Západ aj na Levočskej ulici.



Cieľom je podľa mesta zabrániť rabovaniu kontajnerov a zlepšiť čistotu na verejných plochách. "Do jedného oceľového prístrešku na mechanické zamykanie sa dá uložiť päť kontajnerov na komunálny a jedna nádoba na biologicky rozložiteľný odpad. Prístrešok má tzv. zelenú strechu s výsadbou suchomilných nenáročných rastlín, čím sa vytvoril vodozádržný prvok. Občania to ocenia najmä pri horúčavách v letnom období a pri pohľade z okien," uvádza mesto.



Mestská spoločnosť Ekos okrem toho osadila informačné tabuľky na vybudovaných jestvujúcich uzamykateľných prístreškoch s cieľom zlepšenia spôsobu zberu kartónových obalov. Zmena zberu spočíva v ukladaní zložených kartónových obalov do vnútra prístrešku, nie ako doteraz k nádobám na separovaný zber. "Voľne uložené kartóny pri nádobách na papier totiž pôsobia neesteticky a mnohokrát sú vplyvom vetra unášané na verejné priestranstvá," zdôvodnila samospráva a žiada v tejto súvislosti občanov o dodržiavanie pravidiel.



Radnica dodáva, že postupnými krokmi v závislosti od finančných možností bude v budovaní infraštruktúry na úseku odpadov pokračovať ďalej.