V Starej Ľubovni pribudli vďaka eurofondom cyklotrasy

Stará Ľubovňa 15. apríla (TASR) - V Starej Ľubovni pribudli v posledných rokoch vďaka eurofondom viaceré nové cyklotrasy. Vybudovali tam tiež lodenicu a časť prostriedkov z európskych zdrojov šlo aj na prestavbu mestskej plavárne. Prednosta tamojšieho mestského úradu Aleš Solár pre TASR uviedol, že najviac v meste a jeho okolí pribudlo hneď niekoľko nových cyklistických chodníkov.



"Jedným z nich je trasa v dĺžke takmer štyroch kilometrov, spájajúca naše mesto s obcou Hniezdne. Ide o časť historicko-kultúrno prírodnej cesty okolo Tatier, konkrétne je to jej druhá etapa. Projekt sme realizovali s poľskými partnermi, pričom na slovenskej strane sa preinvestovalo viac ako 400.000 eur," priblížil Solár. V rámci transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11 sa v Starej Ľubovni vybudoval aj takmer dvojkilometrový cyklochodník smerom na obec Chmeľnica. Pribudol tam tiež cykloprístrešok s nabíjačkou na elektrobicykle. V tomto prípade boli celkové výdavky vo výške 316.000 eur. Trasa slúži verejnosti už viac ako dva roky.



Okrem toho sa podarilo takmer za 110.000 eur vybudovať cyklistickú infraštruktúru aj pre horskú cyklistiku. V katastri mesta postavili štyri nové "singletraily" nad Ľubovnianskym hradom v dĺžke 5,5 kilometra. Vytvorili aj mobilnú aplikáciu a vypracovali interaktívnu elektronickú mapu horských cyklotrás.



"Lodenicu na brehu rieky Poprad sme slávnostne otvorili v roku 2021, náklady na jej výstavbu dosiahli 55.000 eur. Cieľom je v spolupráci s poľskými partnermi zatraktívniť splav, ktorý by mohol byť zaujímavým produktom cestovného ruchu aj tu, u nás," upozornil prednosta. Lodenicu v súčasnosti prevádzkuje tamojšie centrum voľného času.







Jednou z finančne najnáročnejších investícií v Starej Ľubovni bola rekonštrukcia mestskej plavárne približne za 4,2 milióna eur. V tomto prípade samospráva získala časť prostriedky aj z fondov EÚ, konkrétne na desať vrtov, ktoré spolu s tepelnými čerpadlami vyhrievajú celý objekt. "Na streche sú tiež solárne a fotovoltické panely, ktoré slúžia na ohrev vody," doplnil Solár. Samospráva ráta s tým, že sa vďaka tomu podarí výrazne znížiť energetickú náročnosť stavby a rátajú s úsporou na úrovni 60 percent.



Vďaka eurofondom nedávno v meste zrekonštruovali aj dva vnútrobloky v celkovej hodnote takmer 1,3 milióna eur. Na sídlisku Západ vďaka tomu pribudlo hokejbalové, multifunkčné a basketbalové ihrisko a tiež fitness zóna. V ďalšej časti sídliska vybudovali workout zónu, petangové ihrisko, chodník na boso a zelenú plochu so stolným tenisom.



"Chceme ďalej budovať cyklistickú infraštruktúru, keďže sa ukazuje ako efektívna forma dopravy a tiež zaujímavý produkt cestovného ruchu. V rámci EuroVelo11 chceme budovať južnú trasu smerom na Novú Ľubovňu, po jednom alebo možno aj oboch brehoch potoka Jakubianka," priblížil ďalšie plány Solár s tým, že zrevitalizovať chcú i ďalšie vnútroblokové priestory v meste.