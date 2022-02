V Starej Ľubovni v rámci obnovy nádvoria vytvoria aj sokoliarsky dvor

Stará Ľubovňa 5. februára (TASR) – V rámci obnovy tretieho nádvoria Ľubovnianskeho hradu chcú vytvoriť aj sokoliarsky dvor. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR potvrdil, že sokoliarom chcú vytvoriť zázemie a zároveň odprezentovať verejnosti remeslo, ktoré nedávno zapísali do zoznamu UNESCO.



„V tom veľkom projekte obnovy tretieho nádvoria a severovýchodnej hradby je našou povinnosťou vytvárať aj tzv. mäkké aktivity. Chceme tak prezentovať tradičné hradné remeslá ako hrnčiari a kováči, stredovekú kuchyňu a tiež aves terapiu, ktorú robíme ako prvý hrad na Slovensku. A práve pri tej terapii sa dostávame k sokoliarom, s ktorými spolupracujeme už 16 rokov. Sú to stále tí istí, sokoliari zo Základnej školy s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, čo je jediná škola na svete s vyučovacím predmetom sokoliarstvo,“ objasnil Mikulík.



Medzi návštevníkmi hradu sú podľa neho veľmi obľúbení a aj preto už desaťročie pôsobia v Starej Ľubovni počas celej letnej turistickej sezóny. Denne urobia štyri sokoliarske predstavenia, ktoré trvajú 40 minút a okrem samotných preletov návštevníkov oboznamujú s geografiou a zoológiou dravcov.



„Práve na sokoliarsky dvor sme sa zamerali v tomto veľkom projekte, aby mali sokoliari svoj tradičný priestor. Jeho súčasťou budú aj informačné tabule v troch jazykoch o živote dravcov či aves terapii, ale aj rôzne predmety, ktoré sú pri tomto remesle dôležité. Našim cieľom je preniesť návštevníkov do obdobia stredoveku,“ priblížil Mikulík.



Obnova tretieho nádvoria a severovýchodnej hradby Ľubovnianskeho hradu by mala podľa neho začať v júni a potrvá do konca roka 2024. Onedlho by malo múzeum získať stavebné povolenie a na jar v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom vyberú na základe verejného obstarávania dodávateľa prác. Kedy budú mať sokoliari svoj stály priestor, závisí podľa riaditeľa múzea od vývoja stavebných prác. "Mäkké aktivity totiž nadväzujú práve na ich dokončenie,“ dodal s tým, že sokoliari sú "čerešničkou na torte" každej prehliadky a návštevníci si ich niekedy až adrenalínové, ale zároveň poučné predstavenia veľmi pochvaľujú.