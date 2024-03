V Starej Ľubovni zrekonštruujú časť lesoparku pod hradom

Stará Ľubovňa 8. marca (TASR) - Časť lesoparku v Starej Ľubovni zrekonštruujú, s prácami chce mesto začať čo najskôr. Pre TASR to uviedol primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko. V rámci projektu sa v lokalite neďaleko hradného komplexu kompletne obnoví náučný chodník, vytvoria sa nové stanovištia a pribudne aj vyhliadka.



"Takou novinkou bude lesný tobogan a zároveň sprístupníme aj miesta, ktoré doteraz nebolo možné navštíviť. Je to napríklad Dračia skala, kde vybudujeme špeciálnu vyhliadkovú plošinu," priblížil primátor. Práce chcú zrealizovať ešte v tomto roku, mesto disponuje stavebným povolením a zhotoviteľa stavby aktuálne vyberá. Práce by mali podľa pripraveného projektu trvať zhruba štyri mesiace.



"Mestská spoločnosť Ekos získala na tento účel finančné prostriedky z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde sa predmetná výzva týkala projektov na rekreačný účel v mestských lesoch," uviedol Tomko s tým, že financovanie projektu je vo výške 100 percent nákladov. Mestská organizácia naň získala dotáciu takmer 350.000 eur.



Lesopark využívajú podľa primátora najmä domáci obyvatelia, keďže sa však nachádza v bezprostrednej blízkosti Ľubovnianskeho hradu, navštevujú ho aj turisti zo Slovenska či zahraničia. Cieľom mesta je, aby náučný chodník vo väčšej miere po rekonštrukcii využívali aj žiaci miestnych škôl na poznávanie lesnej fauny a flóry.