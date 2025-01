V Starej Ľubovni zriadia spoločný obecný úrad pre 25 obcí a mesto

Stará Ľubovňa 10. januára (TASR) - V Starej Ľubovni zriadia spoločný obecný úrad (ObÚ) ako centrum zdieľaných služieb pre viaceré obce okresu. Projektová referentka na tamojšom mestskom úrade (MsÚ) Emília Mariančiková informovala, že 25 obcí sa s mestom v záujme kvalifikovaného, hospodárneho a efektívneho zabezpečovania pôsobností na vybraných úsekoch preneseného výkonu štátnej správy, samosprávy i iných činností spojilo a o zriadení spoločného úradu podpísali v stredu (8. 1.) zmluvu.



"Obyvatelia obcí sa tak musia pripraviť na viacero zmien. Rozhodnutie o vytvorení spoločného úradu prijali mesto Stará Ľubovňa a obce Jakubany, Nová Ľubovňa, Kolačkov, Sulín, Jarabina, Kremná, Chmeľnica, Kamienka, Orlov, Mníšek nad Popradom, Čirč, Obručné, Kyjov, Hraničné, Ľubotín, Starina, Matysová, Legnava, Malý Lipník, Šambron, Litmanová, Údol, Forbasy, Nižné Ružbachy, Hajtovka," vymenovala Mariančiková.



Centrom zdieľaných služieb sa tak stane časť priestorov MsÚ na Obchodnej ulici. Jeho základným cieľom je poskytovanie služieb z jedného miesta špecializovaným spôsobom. Projekt je financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na základe zmluvy medzi mestom a Ministerstvom vnútra SR z decembra minulého roka. "Oprávnená výška prostriedkov na realizáciu predstavuje 784.860 eur s DPH. Táto suma bude vynaložená na pokrytie výdavkov na potrebné stavebné úpravy, obstaranie interiérového vybavenia, informačnej a telekomunikačnej techniky, nákup nízkoemisného vozidla či ďalšie súvisiace výdavky, ako je príprava projektovej dokumentácie, stavebný alebo autorský dozor a interné riadenie projektu," ozrejmil prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár.



Mesto začalo s prípravou a realizáciou jednotlivých aktivít a verejných obstarávaní ešte vlani v decembri. Stavebná časť projektu bude realizovaná prostredníctvom "in house" zákazky. Náklady na komplexnú rekonštrukciu druhého poschodia MsÚ, ktoré bude vyhradené pre potreby úradu, sú približne pol milióna eur.



V dôsledku nevyhnutných stavebných uprav budú niektoré pracoviská na určitý čas presťahované do iných priestorov. "Obyvateľov mesta sme už informovali o dočasnom zatvorení pracoviska daní a poplatkov, ktoré potrvá do 15. januára. V tejto súvislosti budú v blízkej dobe premiestnené aj ďalšie zložky ekonomického oddelenia a oddelenia vnútornej správy a služieb obyvateľstvu či celé oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia," upozornil prednosta. Mesto bude obyvateľov priebežne informovať o ďalších zmenách, ku ktorým dôjde aj v organizačnej štruktúre MsÚ.



Spoločný ObÚ bude poskytovať služby v súkromnom i verejnom sektore. "Spoluprácou medzi samosprávami sa dosiahne zvýšenie kvality a rozsahu poskytovaných služieb s pozitívnym dosahom na ich dostupnosť, ale aj zjednodušenie administratívnych procesov. Predmetný projekt tak nielen zefektívni fungovanie samospráv, ale tiež prispeje k celkovému rozvoju a modernizácii regiónu," uzavrel Solár.